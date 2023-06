3 con giáp được điểm tên sổ vàng, quơ tay là có tiền trong 49 ngày tới

Trời sinh Mùi là con giáp dám nghĩ dám làm, biết cách đối đãi với những người xung quanh. Thế nên, dù nếm đủ thất bại, trầy trật lắm phen nhưng con giáp may mắn này vẫn gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, trở thành đại gia khi còn khá trẻ.

Bước vào năm Canh Tý 2020 Mùi liên tục nhận được phúc lộc trời cho. Không chỉ ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió con giáp giàu sang này còn trúng lớn với rất nhiều hợp đồng béo bở. Càng về cuối tháng 7 Mùi càng sung túc an nhàn, đếm tiền sái tay.

Trong 49 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Thân sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương Thân còn làm ăn vượng phát, được nhận khoản tiền thưởng khá lớn.

Lương thưởng đều tăng, nhà xe chờ sẵn, lộc lá đầy nhà là những gì Thìn nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã sung sướng hơn người, được quý nhân nâng đỡ, bề trên cất nhắc nên Thìn làm gì cũng may mắn hanh thông, thành công hơn người. Bước vào nửa cuối tháng 6 con giáp may mắn này sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý. Thế nhưng, thay vì buông xuôi Thìn hãy vững vàng bước về phía trước, bởi vậy may đang chờ bạn phía trước.

Từ đây đến cuối tháng 7/2020 người tuổi Thìn sẽ có những chuyển biến tích cực trong công việc. Lương thưởng đều tăng, nhà xe chờ sẵn, lộc lá đầy nhà là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.