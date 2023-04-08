3 con giáp được CÁT TINH chiếu rọi, gom hết "NÚI VÀNG, BIỂN BẠC" về nhà, số dư tăng liên tục trong ngày Chủ nhật (9/4/2023)

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 15:52

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 9/4, kho tiền của 3 con giáp sau không còn chỗ trống, vận may tới liên tục không kịp trở tay.

Tuổi Dần

Công việc: Chủ Nhật 09/04/2023, vận trình của Tuổi Dần ở thế Tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

3 con giáp được CÁT TINH chiếu rọi, gom hết 'NÚI VÀNG, BIỂN BẠC' về nhà, số dư tăng liên tục trong ngày Chủ nhật (9/4/2023) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Ngày này cũng là ngày tốt để Tuổi Dần mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuy nhiên, Tuổi Dần có thể sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày 9/4 diễn ra dễ dàng. Con giáp này bắt gặp và nắm bắt tốt những cơ hội hiếm có, thuận lợi cho kế hoạch thăng quan tiến chức của mình. Những ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong giai đoạn này còn đem tới cho bản mệnh cái nhìn kính nể từ mọi người xung quanh.

3 con giáp được CÁT TINH chiếu rọi, gom hết 'NÚI VÀNG, BIỂN BẠC' về nhà, số dư tăng liên tục trong ngày Chủ nhật (9/4/2023) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Tiền bạc không thiếu, bản mệnh vừa có thể thoải mái chi tiêu, lại vừa đủ điều kiện để thực hiện những bước đi mới trong công việc.

Tình cảm: Ngũ hành xung khắc bạn khao khát sự chăm sóc và ân cần từ người mình yêu. Bạn bị vây quanh bởi cảm giác không an toàn, khi mà người ấy dường như đang tập trung vào các vấn đề nhỏ nhặt khác mà lãng quên bạn.

Tuổi Dậu

Công việc: Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối dễ dàng. Trí tưởng tượng dồi dào giúp cho người tuổi này có được những ý tưởng độc đáo trong quá trình làm việc. Cấp trên đánh giá cao năng lực của bản mệnh nên giao cho nhiều trọng trách mới. 

3 con giáp được CÁT TINH chiếu rọi, gom hết 'NÚI VÀNG, BIỂN BẠC' về nhà, số dư tăng liên tục trong ngày Chủ nhật (9/4/2023) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà vượng phát. Nguồn thu nhập dồi dào giúp cho con giáp này an tâm mua sắm những món đồ cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn khá may mắn vì đối phương là một người bao dung và độ lương, song điều này không đồng nghĩa với việc bạn được phép làm ngơ trước những cảm nhận của đối phương. 

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi 3 ngày tới (11/4): 3 con giáp chuyển đổi VẬN THẾ, có đường công danh và tài lộc KHỞI SẮC, phú quý ngập nhà khiến ai cũng ghen tị

Tử vi 3 ngày tới (11/4): 3 con giáp chuyển đổi VẬN THẾ, có đường công danh và tài lộc KHỞI SẮC, phú quý ngập nhà khiến ai cũng ghen tị

Theo tử vi, có 3 con giáp phất lên giàu có trong 3 ngày nữa, thoát khỏi bể khổ, hầu bao rủng rỉnh, tiền tiêu mãi không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi ngày mới tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to