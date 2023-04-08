3 con giáp được CÁT TINH chiếu rọi, gom hết "NÚI VÀNG, BIỂN BẠC" về nhà, số dư tăng liên tục trong ngày Chủ nhật (9/4/2023)

Công việc: Chủ Nhật 09/04/2023, vận trình của Tuổi Dần ở thế Tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Tuy nhiên, Tuổi Dần có thể sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Tài lộc: Ngày này cũng là ngày tốt để Tuổi Dần mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày 9/4 diễn ra dễ dàng. Con giáp này bắt gặp và nắm bắt tốt những cơ hội hiếm có, thuận lợi cho kế hoạch thăng quan tiến chức của mình. Những ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong giai đoạn này còn đem tới cho bản mệnh cái nhìn kính nể từ mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Tiền bạc không thiếu, bản mệnh vừa có thể thoải mái chi tiêu, lại vừa đủ điều kiện để thực hiện những bước đi mới trong công việc.

Tình cảm: Ngũ hành xung khắc bạn khao khát sự chăm sóc và ân cần từ người mình yêu. Bạn bị vây quanh bởi cảm giác không an toàn, khi mà người ấy dường như đang tập trung vào các vấn đề nhỏ nhặt khác mà lãng quên bạn.

Tuổi Dậu

Công việc: Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối dễ dàng. Trí tưởng tượng dồi dào giúp cho người tuổi này có được những ý tưởng độc đáo trong quá trình làm việc. Cấp trên đánh giá cao năng lực của bản mệnh nên giao cho nhiều trọng trách mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà vượng phát. Nguồn thu nhập dồi dào giúp cho con giáp này an tâm mua sắm những món đồ cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn khá may mắn vì đối phương là một người bao dung và độ lương, song điều này không đồng nghĩa với việc bạn được phép làm ngơ trước những cảm nhận của đối phương.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.