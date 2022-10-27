3 con giáp đón tin vui liên tục vào ngày mai (4/10 âm lịch), tiền đổ ập xuống đầu, bứt phá công danh, sự nghiệp lừng lẫy

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 10:31

Đúng mùng 4/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn nhận được vô vàn niềm vui tài lộc. Bản mệnh thăng quan tiến chức, có được cuộc sống dư dả, xuôi thuận.

Tuổi Dần

Đúng mừng 4/10 âm lịch, người tuổi Dần làm ăn hanh thông, nhận nhiều tài lộc. Sự nghiệp có bước tiến quan trọng. Bên cạnh ý chí cầu tiến và tinh thần ham học hỏi, con giáp may mắn này còn tự tin với vốn kinh nghiệm và kiến thức của mình. Chuyện tiền bạc cũng không phải khiến con giáp lo lắng quá nhiều. Trước khi quyết định làm một điều gì đó liên quan đến tiền bạc, con giáp luôn thận trọng suy nghĩ và tìm hiểu kĩ càng.

Đây chính là lúc để bản mệnh tự tạo ra cơ hội cho bản thân và thể hiện thật tốt bản lĩnh của mình. Dần có khao khát làm giàu và có đủ quyết tâm để thực hiện nó tới cùng, nếu con giáp có thể bền chí vượt qua mọi thử thách, chắc chắn bạn sẽ thành công.

3 con giáp đón tin vui liên tục vào ngày mai (4/10 âm lịch), tiền đổ ập xuống đầu, bứt phá công danh, sự nghiệp lừng lẫy - Ảnh 1
Đúng mừng 4/10 âm lịch, người tuổi Dần làm ăn hanh thông, nhận nhiều tài lộc. Sự nghiệp có bước tiến quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình thăng hoa, tài lộc dư dả trong ngày mai (4/10 âm lịch). Công việc của con giáp diễn ra tương đối bình ổn. Mọi việc đều đang được diễn ra theo đúng dự tính của Mùi, con giáp chẳng cần bỏ sức quá nhiều nhưng tiền tài vẫn chảy vào túi. Bên cạnh đó, bản mệnh nên tận dụng khoảng thời gian này để mở rộng các mối quan hệ xã giao vì biết đâu họ sẽ là đối tác tiềm năng trong tương lai.

Thời thế thay đổi, con giáp nên tận dụng mọi cơ hội để làm giàu. Người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui trong vận mệnh. Con giáp gặt hái được nhiều thành quả tương xứng. Tinh thần trách nhiệm cao và sự chỉn chu giúp Mùi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Con giáp được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. 

3 con giáp đón tin vui liên tục vào ngày mai (4/10 âm lịch), tiền đổ ập xuống đầu, bứt phá công danh, sự nghiệp lừng lẫy - Ảnh 2
Người tuổi Mùi vận trình thăng hoa, tài lộc dư dả trong ngày mai (4/10 âm lịch) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bước sang mùng 4/10 âm lịch, tài lộc về ào ạt, cuộc sống giàu sang, sung túc. Nhờ tài lộc hanh thông, phúc khí dồi dào mà con giáp liên tục có được những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp cũng như thỏa chí làm giàu. Trong khi những người khác phải chật vật làm ăn thì Ngọ chỉ cần ngồi ngồi chơi cũng đã có của ăn của để, sống đời viên mãn rồi. Nhìn chung, con giáp sắp tới vượng phát hành công, gặp nhiều may mắn.

Người tuổi Ngọ vượt qua khó khăn, tiến một bước dài trên con đường công danh sự nghiệp. Vận trình rực rỡ, con giáp này sẽ gặp được may mắn bùng nổ, ký kết được nhiều hợp đồng tiền tỷ. Con giáp còn có có cơ hội tái ngộ cố nhân, mang đến nhiều tiền của và ý tưởng mới trong công việc. Từ đây, con giáp may mắn này chạm đến những ngưỡng cửa mà ít ai làm được.

3 con giáp đón tin vui liên tục vào ngày mai (4/10 âm lịch), tiền đổ ập xuống đầu, bứt phá công danh, sự nghiệp lừng lẫy - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ bước sang mùng 4/10 âm lịch, tài lộc về ào ạt, cuộc sống giàu sang, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 8 ngày tới (25/10 - 1/11): Thần Tài nhả vía, 3 con giáp hứng tài lộc như mưa, ngã trúng kho vàng, làm 1 hưởng 10

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Điều kiện thành công tiên quyết cho họ trong 8 ngày tới chính là sự kiên trì, quyết tâm. Khi ấy, dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn.

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