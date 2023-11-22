3 con giáp đón nhận Hồng Phúc trời ban trong 3 ngày tới: Vận trình bừng sáng, giàu nứt đố đổ vách đổ tường, kinh doanh lợi nhuận tăng cao

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 02:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận đổi sao dời, thời cơ làm giàu trong 3 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngựa đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè.

Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong 3 ngày tới, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

3 con giáp đón nhận Hồng Phúc trời ban trong 3 ngày tới: Vận trình bừng sáng, giàu nứt đố đổ vách đổ tường, kinh doanh lợi nhuận tăng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm Hợi ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh. Bản mệnh dũng cảm, kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình nên dễ được mọi người yêu mến, cũng được không ít người giúp đỡ, ủng hộ trong công việc cũng như trong cuộc sống, nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần vào thời điểm này.

Sự may mắn cũng như vận quý nhân của bản mệnh không chỉ đơn giản do mệnh tốt mệnh quý mà có được, còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng, chân thành trong cách đối nhân xử thế.

Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Mệnh quý cả đời luôn có quý nhân ở bên tương trợ cũng một phần nhờ thế, may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy trong 3 ngày tới.

3 con giáp đón nhận Hồng Phúc trời ban trong 3 ngày tới: Vận trình bừng sáng, giàu nứt đố đổ vách đổ tường, kinh doanh lợi nhuận tăng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ.

Những nỗ lực trước đây của người tuổi Mão cuối cùng cũng được đền áp. Đặc biệt trong 3 ngày tới, công việc của con giáp này sẽ ngày càng thăng tiến, việc thăng chức tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải lo lắng về tiền bạc. Ngoài ra, do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mão độc thân sẽ sớm đón nhận hỷ sự về hôn nhân.

Cũng trong thời điểm này, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Mão, con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong việc kiếm tiền, dường như đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm điều gì cũng thu lại lợi nhuận.

3 con giáp đón nhận Hồng Phúc trời ban trong 3 ngày tới: Vận trình bừng sáng, giàu nứt đố đổ vách đổ tường, kinh doanh lợi nhuận tăng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp vượng nghiệp vượng tài trong 7 ngày tới: Phú quý chỉ trong tầm tay, của cải chất đầy nhà, cuộc sống sung sướng trăm bề

3 con giáp vượng nghiệp vượng tài trong 7 ngày tới: Phú quý chỉ trong tầm tay, của cải chất đầy nhà, cuộc sống sung sướng trăm bề

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đếm tiền mỏi hết cả tay, tài vận nở rộ trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 22/11 tu vi ngay 23/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son