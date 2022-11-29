3 con giáp ‘đón hỷ sự’ ngày 30.11.2022: Bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, làm 1 hưởng 10, may mắn tới tấp, cơ hội sắm nhà đẹp xe sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 11:04

Tử vi ngày 30.11.2022, 3 con giáp niềm vui nhân đôi, cuộc sống lan tỏa hạnh phúc, cơ hội vươn tới chẳng có điểm dừng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, phụ nữ tuổi Mão là người hiền lành, nhạy cảm. Họ luôn quan tâm, thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Người tuổi này sinh ra đã mang phúc khí dồi dào, chăm chỉ, cần cù và khéo léo. Không những thế, người sinh vào ngày này còn kiên trì, không lùi bước trước mỗi khó khăn.

Tử vi ngày 30.11.2022 giàu ý chí vươn lên, Mão tham vọng, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. 

3 con giáp ‘đón hỷ sự’ ngày 30.11.2022: Bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, làm 1 hưởng 10, may mắn tới tấp, cơ hội sắm nhà đẹp xe sang trong tầm tay - Ảnh 1

Tử vi ngày 30.11.2022 giàu ý chí vươn lên, Mão tham vọng, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Trong khi đó, phụ nữ sinh năm. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này giàu phúc khí, gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ. Bản thân người tuổi này sống tự lập, có sự nghiệp của riêng mình và không ngừng hỗ trợ, thúc đẩy nửa kia trên con đường công danh, sự nghiệp.

Cũng bởi vậy mà sau thời gian làm việc vất vả, người tuổi này tích lũy được nhiều tài sản, có cuộc sống bình an, sung túc.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 30.11.2022, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt, thời gian tới tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

3 con giáp ‘đón hỷ sự’ ngày 30.11.2022: Bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, làm 1 hưởng 10, may mắn tới tấp, cơ hội sắm nhà đẹp xe sang trong tầm tay - Ảnh 2

Tử vi ngày 30.11.2022, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những đặc điểm trời sinh nổi bật của người tuổi Tuất quyết định đến khả năng thành công của họ trong cuộc sống bao gồm thông minh, nghiêm túc và đặc biệt là sự kiên nhẫn.

Giống như mèo phải rình chuột hàng tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày hay vài ngày, người tuổi Tuất là những bậc thầy đáng nể của sự kiên nhẫn.

Tử vi ngày 30.11.2022, có thể nói, họ hầu như không bao giờ nôn nóng. Với họ, kiên nhẫn là một điều rất bình thường, một thói quen. Họ có thể làm một công việc từ ngày này qua ngày khác, hay có thể chờ đợi kết quả một dự án mà không hề nao núng.

Ngoài ra, với công việc hay chuyện yêu đương, người tuổi Mão luôn dùng thái độ nghiêm túc để ứng xử. Họ không thích bỡn cợt hay chỉ "làm cho vui". Một khi đã bắt tay vào làm, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực để hoàn thành.

Họ cũng không dễ yêu, nhưng một khi đã tìm đúng "nửa kia" của mình, có thể nói họ sẽ yêu người đó đến cuối cuộc đời, không thay đổi. Đây là một nét tính cách đặc biệt mà ai cũng muốn bạn đời của mình sở hữu.

Người tuổi Tuất cũng rất hay chú ý đến chi tiết, vì thế họ đặc biệt dễ thành công trong những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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