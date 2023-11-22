3 con giáp chuẩn bị nghênh đón Thần Tài vào nhà từ nay đến cuối tháng 11: Một bước thành đại gia, công danh sáng chói, phúc lành kéo đến ào ạt

Tuổi Mão là con giáp có tiền nhưng sẽ cố tránh những câu hỏi về tài sản của mình. Bản mệnh sống kín tiếng và không muốn nhắc đến chuyện tiền bạc. Tuổi Mão sẽ âm thầm làm việc để tích lũy tài sản. Con giáp này không chỉ kiếm tiền cho riêng mình mà còn dùng tiền đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là điều giúp phúc phần của người tuổi Mão tăng lên.

Đây là thời điểm tuổi Mão tiếp tục thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Nhờ sự phóng khoáng và chân thành trong tích cách, con giáp này sẽ nhận được cảm tình từ đối tác.

Từ nay đến cuối tháng 11, khối tài sản của tuổi Mão vẫn tiếp tục tăng khi con giáp này chăm chỉ làm việc, tiêu xài tiết kiệm và hay giúp đỡ người khác. Dù sở hữu bao nhiêu tiền, tuổi Mão vẫn sống rất giản dị, không thích khoa trương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp có phần ngông cuồng, cao ngạo nhưng bên trong Ngọ lại sống tình cảm, chân thành. Họ thương người, biết điều và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì Ngọ vẫn tự mình tiến thân, đổi đời ngoạn mục.

Họ không cậy nhờ mẹ cha, càng không dựa dẫm người ngoài mà từng bước leo lên bục vinh quang nhờ chính tài năng của mình. Từ nay đến cuối tháng 11, cuộc đời Ngọ sẽ sang trang mới. Họ làm đâu thắng đó, kiếm bạc tỷ dễ như trở bàn tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ nay đến cuối tháng 11, tuổi mùi cũng là con giáp phát tài phát lộc, vận tài gặp nhiều may mắn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi phương Đông tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Trong 12 con giáp thì công việc, nguồn tài chính của tuổi mùi vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên. Con giáp này có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.