3 con giáp chuẩn bị đón thần tài vào nhà, tha hồ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc

Tử vi học đã chỉ rõ, bước qua năm mới Kỷ Hợi 3 con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Kỷ Hợi 2019 nhờ cát tinh chiếu mệnh vận trình của Dần sẽ chuyển biến tích cực. Họ làm ăn thuận lợi, mọi việc hanh thông nên tiền đẻ ra tiền, phải mua thêm két sắt để chứa. Sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc cũng là phúc phần mà trời ban cho con giáp này trong xuân mới.

Trời sinh người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều cá tính, kiên định và vô cùng mạnh mẽ. Một khi đã quyết tâm theo đuổi điều gì họ sẽ nỗ lực không ngừng cho đến khi có được thứ mình muốn. Nhờ tham vọng làm giàu nên dù nghèo đến mấy Dần cũng đổi đời, càng về hậu vận càng giàu sang sung sướng.

Thân chỉ cần đổi việc sẽ đổi đời, số dư trong tài khoản tăng vù vù - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thân

Khôn khéo, tinh anh lại nhanh nhẹn nên Thân luôn nắm bắt mọi thời cơ trời cho. Nhờ thế, trong khi người khác vẫn khốn đốn trăm bề thì Thân đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Mậu Tuất 2018 Thân gặp phải khá nhiều tai ương, thế nhưng Kỷ Hợi 2019 thần tài sẽ nhanh chóng bù đắp cho con giáp này.

Làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời chính là phúc phần Thân nhận được. Ngoài ra, nếu đang có ý định mở rộng quy mô làm ăn hay thay đổi công việc thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Thân chỉ cần đổi việc sẽ đổi đời, số dư trong tài khoản tăng vù vù.

Mọi xui xẻo, thất bại hay chướng ngại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý sang giàu ập xuống đầu con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

Dù người ngoài có đấu đá, ganh ghét hay đố kỵ nhau thì Hợi vẫn cứ ôn hòa mà sống, chẳng sân si với ai cũng không tính toán với người. Người tuổi Hợi hiền lành, thông minh và khéo léo trong đối nhân xử thế nên chẳng cần chiêu trò họ cũng có thể tự mình làm giàu.

2019 dù là năm tuổi nhưng đây lại là thời điểm may mắn của Hợi. Mọi xui xẻo, thất bại hay chướng ngại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý sang giàu ập xuống đầu con giáp này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.