Phụ nữ thuộc 3 con giáp này bề ngoài hiền lành nhưng lòng dạ toan tính khó lường, ai cũng phải đề phòng

Tâm linh - Tử vi 31/01/2019 16:29

Trông hiền lành, dễ gần là thế nhưng lòng dạ của phụ nữ tuổi này vô cùng khó đoán, không phải dạng vừa.

Bất cứ ai gặp gỡ 3 nàng giáp này lần đầu tiên đều nghĩ họ dễ tính, hiền lành nhưng chỉ cần động đến quyền lợi của mình họ sẽ trở mặt ngay lập tức.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này bề ngoài hiền lành nhưng lòng dạ toan tính khó lường, ai cũng phải đề phòng - Ảnh 1
Nếu phát hiện mình đang bị lợi dụng con giáp này sẽ đáp trả quyết liệt đến mức đáng sợ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, khôn khéo và có gan làm giàu. Họ mạnh mẽ, cá tính và giỏi quản lý nhân sự nên càng kinh doanh càng phát đạt, ăn nên làm ra. Vì sớm lăn lộn chốn thương trường nên Tỵ đã gặp qua rất nhiều kiểu người, đối mặt với vô số thất bại chỉ vì bị tiểu nhân hãm hại, ngáng chân. Thế nên, họ đủ tinh tế để nhận ra ai thật tâm đối đãi với mình, ai đang sống hai mặt.

Với những người sống thật với mình Tỵ luôn hết lòng quan tâm, giúp đỡ. Thế nhưng, nếu phát hiện mình đang bị lợi dụng con giáp này sẽ đáp trả quyết liệt đến mức đáng sợ. Vậy nên, nếu không muốn rước họa vào người đừng ai dại dột chọc giận Tỵ. Một khi đã nổi cơn thịnh nộ con giáp này sẽ bất chấp tất cả.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này bề ngoài hiền lành nhưng lòng dạ toan tính khó lường, ai cũng phải đề phòng - Ảnh 2
Ghen ăn tức ở, đố kỵ với người khác chính là tính xấu dù rất muốn nhưng Dậu không thể bỏ được - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Ai gặp phụ nữ tuổi Dậu lần đầu tiên cũng nghĩ họ hiền lành, đơn giản và không bao giờ sân si với đời. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ghen ăn tức ở, đố kỵ với người khác chính là tính xấu dù rất muốn nhưng Dậu không thể bỏ được. Thực chất, Dậu chỉ tử tế với những người có thể mang lại lợi ích cho mình, với người khác họ sẽ dửng dưng như không hề quen biết.

Dù ghê gớm, hay tính toán tủn mủn nhưng Dậu lại dễ mềm lòng trước những món hời. Chỉ cần thấy có lợi, có tiền Dậu sẽ không màng tất cả mà đâm đầu vào mối quan hệ, mối làm ăn mà quên mất phải đề phòng. Đây chính là nguyên do khiến Dậu phải lao tâm khổ tứ mới có được cuộc sống mà mình mong muốn.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này bề ngoài hiền lành nhưng lòng dạ toan tính khó lường, ai cũng phải đề phòng - Ảnh 3
Hiền lành là thế nhưng chẳng ai có thể bắt nạt Tuất, bởi lẽ họ đủ ghê gớm để kẻ khác không dám lộng hành - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tuất

Khác với vẻ điềm đạm, trầm tính của 2 nàng giáp trên, Tuất là người có phần nóng nảy, bộc trực hơn hẳn. Không quanh co, không vòng vèo, nếu đã không ưa ai Tuất sẽ “cạch mặt” ngay lập tức. Một khi đã giận ai Tuất sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ về đối phương. Đây chính là nét tính cách khiến họ chịu khá nhiều thua thiệt trong cuộc sống.

Hiền lành là thế nhưng chẳng ai có thể bắt nạt Tuất, bởi lẽ họ đủ ghê gớm để kẻ khác không dám lộng hành. Nếu biết tiết chế cảm xúc, khéo léo hơn trong giao tiếp Tuất sẽ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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