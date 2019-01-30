Phát hờn với 3 con giáp được hưởng lộc trời, cuộc đời ‘3 không’ đầy hạnh phúc: Không gánh nặng, không lo âu, không nghèo khó

Họ chăm làm việc thiện, không hơn thua hay hãm hại ai mà chỉ tập trung làm tốt việc của mình. Nhờ thế, càng về hậu vận Hợi càng giàu sang vô đối, nằm trên đống tiền. Bước sang năm Kỷ Hợi, con giáp này sẽ đón nhiều cơ duyên tốt lành, giúp họ tận hưởng cuộc sống không âu lo, không gánh nặng, không nghèo khó.

Sinh ra đã mang mệnh phú quý, được bề trên nâng đỡ, thần tài nuông chiều nên ngay từ thuở độc thân Hợi đã có trong tay khối tài sản khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Để có được may mắn ấy, ngoài vận số trời cho còn có cả phúc đức mà con giáp tích được.

Tý hãy yên tâm, nếu không trở thành đại gia bạn cũng sẽ có của ăn của để, không phải lo âu điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều tài giỏi, bản lĩnh và khôn ngoan. Họ luôn cầu tiến, đặt ra những mục tiêu để nỗ lực chinh phục. Càng lâm vào đường cùng, nếm trải thất bại Tý càng gặt hái được nhiều thành công vang dội. Thế nên, dù hiện tại có cơ cực, khốn khó đến mấy Tý cũng đừng lo lắng bởi sớm muộn bạn cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Tử vi học có nói, Kỷ Hợi 2019 thời cơ của Tý đã đến. Vận số cải thiện, may mắn ập vào nhà khiến Tý làm ăn thuận lợi bất ngờ. Kinh tế khấm khá, đổi đời sau một đêm là chuyện sẽ thành hiện thực. Tý hãy yên tâm, nếu không trở thành đại gia bạn cũng sẽ có của ăn của để, không phải lo âu điều gì.

Sửu có cơ hội thăng chức, tăng lương, vận tài lọc và tình duyên đều thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm trong công việc. Nếu người khác nuối tiếc thanh xuân, mặc sức vui chơi vì sợ hoang phí tuổi trẻ thì Sửu lại dùng chính thanh xuân ấy để gầy dựng sự nghiệp. Họ hiểu rằng, chỉ cần cố gắng khi còn trẻ thì lúc về già mới mong có được cuộc sống như ý, hạnh phúc.

Kỷ Hợi 2019, nỗ lực bấy lâu nay của Sửu sẽ được đáp đền xứng đáng. Họ có cơ hội thăng chức, tăng lương, vận tài lộc và tình duyên đều thăng hoa rực rỡ. Sửu và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ, thư thái bên nhau mà chẳng cần lo nghĩ sự đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.