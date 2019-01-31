Top con giáp tháng 2 phát tài, tháng 3 phát lộc, tháng 4 tình duyên thăng hoa trong năm 2019

Trong khi thiên hạ phải lận đận trăm bề, khổ cực đủ đường thì 3 con giáp này cứ thế mà giàu, hạnh phúc ấm êm.

Đặc biệt, từ tháng 2/2019 thần tài sẽ đưa đường chỉ lối giúp Sửu ăn lên làm ra, của nả đầy nhà. Thần may mắn theo chân giúp Sửu càng về cuối năm càng kiếm được nhiều tiền, gia đạo ấm êm hạnh phúc mãi về sau.

Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù và không có quá nhiều tham vọng. Cả đời họ chỉ mong cuộc sống vừa đủ, không phải lo nghĩ quá nhiều đã thấy hài lòng. “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, chính vì không tham lam, không mưu mẹo nên Sửu được rất nhiều người thương yêu, giúp đỡ. Nhờ thế, con giáp này dễ dàng có được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống.

Tuất có vô số cơ hội kiếm tiền rơi trúng đầu, giúp họ gom về bạc tỷ, trở thành đại gia trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sống ngay thẳng, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc nên Tuất được đồng nghiệp kiêng nể, cấp trên đáng giá cao. Người tuổi Tuất không khéo giao tiếp nhưng chính sự mộc mạc, giản đơn ấy lại khiến họ dễ dàng có được thiện cảm của người đối diện.

Tử vi tướng số chỉ rõ, những tháng đầu năm 2019 vận số của Tuất sẽ có bước tiến ngoạn mục. Con giáp này có vô số cơ hội kiếm tiền rơi trúng đầu, giúp họ gom về bạc tỷ, trở thành đại gia trong tích tắc khiến ai cũng mừng thay.

Hãy cứ quyết tâm cao độ rồi Tỵ sẽ có được những điều mình mong ước bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, có tham vọng và tài năng nên chẳng lạ khi còn trẻ mà người tuổi Tỵ đã có trong tay cơ ngơi khiến bao người ao ước. Tuy nhiên, phải chờ đến 2019 thì vận số của Tỵ mới hưng thịnh nhất. Thời điểm này Tỵ làm gì cũng may mắn, thuận lợi, làm một hưởng mười.

Thế nên, dẫu hiện tại có khốn khó, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng dại bỏ cuộc. Hãy cứ quyết tâm cao độ rồi bạn sẽ có được những điều mình mong ước bấy lâu nay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.