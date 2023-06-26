3 con giáp bùng nổ tài lộc trong 4 ngày 27, 28, 29 và 30/6: Đại tài đại phát, thu hút vận may, biết nắm bắt chắc chắn cơ hội thăng quan tiến chức trong lòng bàn tay

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 16:15

Dự đoán 3 con giáp sẽ nhiều thử thách hơn nhưng cũng là cơ hội để họ bứt phá nhờ nỗ lực tự thân và vận may dồi dào.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc trong thời điểm này. Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

Đây là giai đoạn thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài.

3 con giáp bùng nổ tài lộc trong 4 ngày 27, 28, 29 và 30/6: Đại tài đại phát, thu hút vận may, biết nắm bắt chắc chắn cơ hội thăng quan tiến chức trong lòng bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào năm Tỵ bước sang thời điểm này lại càng thăng hoa hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân, họ sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn khi sinh ra thường là những người thông minh lanh lợi, phản ứng nhạy bén và có khả năng quan sát thấu đáo, thân phận cao quý và thần may mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Họ sống có nội tâm vì vậy rất thương người, đồng cảm sâu sắc với những người có hoàn cảnh éo le. Khi gặp những mảnh đời bất hạnh, họ luôn cố gắng để giúp đỡ tận tình trong khả năng của mình.

3 con giáp bùng nổ tài lộc trong 4 ngày 27, 28, 29 và 30/6: Đại tài đại phát, thu hút vận may, biết nắm bắt chắc chắn cơ hội thăng quan tiến chức trong lòng bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh Thìn vốn "ngoài lạnh trong nóng" hay làm việc thiện. Đối mặt với khó khăn họ luôn gắng hết sức để vượt qua, cộng với sự nhạy bén vốn có cùng sự quyết tâm đã tạo cho họ có niềm tin vững chắc để đạt tới mục tiêu của mình, công danh sự nghiệp nhờ đó mà ngày càng thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

Tuổi Dậu

Có thể nói thời điểm này là lúc may mắn của người tuổi Dậu, đánh dấu sự biến chuyển lớn trong sự nghiệp và cả tình duyên. Với những nỗ lực, quyết tâm đã tích lũy trong thời gian qua, người tuổi Dậu sẽ gặt hái không ít thành công.

3 con giáp bùng nổ tài lộc trong 4 ngày 27, 28, 29 và 30/6: Đại tài đại phát, thu hút vận may, biết nắm bắt chắc chắn cơ hội thăng quan tiến chức trong lòng bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với tính tình ôn hòa, thân thiện, người tuổi Dậu thường được bạn bè và người thân yêu mến. Thế nên với sự hỗ trợ của những ngôi sao may mắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thành công của tuổi Dậu. Những dự án công việc, các mối quan hệ xã hội sẽ chiếm phần lớn thời gian của bạn. Hãy cố gắng nhín chút thời gian cho người thân, bạn bè và đặc biệt là người ấy nhé.

Đời sống tình cảm của người tuổi Dậu cầm tinh Gà sẽ khá thăng hoa. Những bạn chưa có nửa kia sẽ nhanh chóng tìm được người yêu. Đặc biệt, người tuổi Dậu nên đọc nhiều sách. Ngoài việc mở rộng tri thức, đọc sách còn giúp bạn giảm căng thẳng sau những giờ làm việc chăm chỉ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi ngay 26/6 tu vi ngay 27/6 tu vi ngay 28/6

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 29 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng