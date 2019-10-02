3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, từ công việc đến tình cảm đều trắc trở đủ đường trong năm 2020

Bị sao xấu chiếu mệnh nên năm 2020, những con giáp xui xẻo này sẽ bị vận đen đeo bám, đại hạn bủa vây.

Nếu thuộc danh sách những con giáp xui xẻo dưới đây bạn cần cẩn trọng trong từng đường đi nước bước kẻo rước tai ương vào người, tiền mất tình tan. Nếu con giáp xui xẻo này không biết cách kiểm soát cảm xúc, hành vi của bản thân thì sẽ vô tình tự tước đi may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Là con giáp thông minh, cá tính và khá bất cần nên Ngọ chẳng bao giờ để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Sống vì bản thân nên lắm lúc con giáp này không biết cách cư xử khôn khéo, khiến đồng nghiệp, cấp trên cảm thấy khó chịu về mình.

Vì năm 2020 là năm đại hạn của Ngọ nên nếu con giáp xui xẻo này không biết cách kiểm soát cảm xúc, hành vi của bản thân thì sẽ vô tình tự tước đi may mắn của mình. Chẳng những bị đồng nghiệp xa lánh, tình duyên tan vỡ Ngọ còn phải đối diện với nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay. Nếu không đắc nhân tâm, làm mất lòng người thì con giáp đen đủi này sẽ vuột mất tất cả - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Ngay thẳng, cương trực và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất thăng tiến cực nhanh trong sự nghiệp. Họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình nên càng nỗ lực càng gặt hái được những thành tựu đáng nể.

Tuy nhiên, Tuất đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng quá tự tin vào bản thân đến mức không xem ai ra gì. Hãy nhớ, nước có thể nâng thuyền lên cũng có thể nhấn chìm thuyền. Nếu không đắc nhân tâm, làm mất lòng người thì con giáp đen đủi này sẽ vuột mất tất cả. Sửu đứng đầu top con giáp xui xẻo năm 2020, phải gánh chịu những kiếp nạn liên hồi, khiến họ lâm vào cảnh chẳng còn đồng nào trong túi, tình cảm lục đục - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sách tử vi năm 2020 có nói, Sửu là người chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Thế nhưng, chính vì tính cách khá bảo thủ, cực đoan nên Sửu hiếm khi nào chịu lắng nghe ý kiến đóng góp hay những lời khuyên can của bất cứ ai. Đây chính là lý do vì sao Sửu đứng đầu top con giáp xui xẻo năm 2020, phải gánh chịu những kiếp nạn liên hồi, khiến họ lâm vào cảnh chẳng còn đồng nào trong túi, tình cảm lục đục. Nếu không sớm thay đổi, không học cách tiếp thu những lời khuyên đúng đắn thì cái giá mà Sửu phải trả chính là sự nghiệp, hôn nhân của họ. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp lộc tràn vào nhà, tài vận thăng hoa, không giàu không được trong tháng 10 này Nhờ được trời Phật thương yêu, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ có tháng 10/2019 ngập trong biển tiền, đổi đời ngoạn mục.

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