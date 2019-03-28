3 con giáp bạc tiền dư dả, vận may bùng nổ trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/03/2019 14:42

Trong 7 ngày tới, nhờ vận may trời cho 3 con giáp này sẽ như hổ mọc thêm cánh, đổi đời ngoạn mục, phát tài bất ngờ.

Nhờ được quý nhân nâng đỡ, bề trên thương yêu 3 con giáp này sẽ phúc phần đầy nhà, tiền chất chật kho, giàu sang vô đối.

3 con giáp bạc tiền dư dả, vận may bùng nổ trong 7 ngày tới - Ảnh 1
Cơ hội kiếm tiền sẽ ập xuống cửa nhà Sửu tới tấp, khiến họ làm gì cũng may mắn thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và rất trách nhiệm. Dù lớn lên trong nghèo khó nhưng Sửu vẫn giữ được sự tử tế, đàng hoàng và tự trọng. Con giáp này hiểu rằng, chỉ cần nỗ lực không ngừng sớm muộn gì họ sẽ được đáp đền bằng thành quả xứng đáng. Nhờ tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, sau những tháng năm cơ cực thì 7 ngày tới Sửu sẽ có cơ may phát triển sự nghiệp bất ngờ.

Cơ hội kiếm tiền sẽ ập xuống cửa nhà Sửu tới tấp, khiến họ làm gì cũng may mắn thành công. Từ đây, cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới. Bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga, làm đâu thắng đó chính là phúc phần mà người tuổi Sửu nhận được.

3 con giáp bạc tiền dư dả, vận may bùng nổ trong 7 ngày tới - Ảnh 2
Vận may sẽ đeo bám Ngọ cả năm Kỷ Hợi 2019, giúp họ có tài vận bùng nổ, làm một hưởng mười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ đầu tư đến đâu sinh lời đến đó, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài vận hưng thịnh ngút trời trong 7 ngày tới. Nếu biết nắm bắt thời cơ, hăng say lao động con giáp này sẽ muốn gì được nấy, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Đặc biệt, vận may này sẽ đeo bám Ngọ cả năm Kỷ Hợi 2019, giúp họ có tài vận bùng nổ, làm một hưởng mười. Cuộc sống thảnh thơi, tha hồ hưởng thụ chính là những gì Ngọ nắm chắc trong tay.

3 con giáp bạc tiền dư dả, vận may bùng nổ trong 7 ngày tới - Ảnh 3
Họ được thần tài nuông chiều, thần may mắn theo chân nên tài vận dồi dào, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là người nhanh nhẹn, khôn khéo lại tinh tế nên Tỵ có thừa kinh  nghiệm để giải quyết những vấn đề nan giải ập xuống đời mình. Công việc dù mệt mỏi, gian truân đến mấy cũng không thể làm khó Tỵ, ngược lại, đấy chính là động lực để con giáp này phấn đấu mỗi ngày.

Tử vi học đã chỉ rõ, 2019 là thời hoàng kim của người tuổi Tỵ. Họ được thần tài nuông chiều, thần may mắn theo chân nên tài vận dồi dào, ăn nên làm ra. Đặc biệt, trong 7 ngày tới Tỵ sẽ đạp trúng hũ vàng, vinh hoa phú quý nắm chắc trong tay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Điểm danh 3 con giáp HÚT TÀI LỘC, cứ thế mà giàu, của cải nhiều vô kể trong 10 ngày tới

Điểm danh 3 con giáp HÚT TÀI LỘC, cứ thế mà giàu, của cải nhiều vô kể trong 10 ngày tới

Được sao Thái Tuế chiếu mệnh, 3 con giáp sau sẽ hút hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà, làm gì cũng may mắn thuận lợi, đổi đời trong tích tắc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có top con giáp tuần top con giáp 2019

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 22 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi