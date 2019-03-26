15 ngày nữa, 3 con giáp này sẽ nghênh thần tài, đón phú quý, may mắn tột đỉnh

Nhờ ăn ở hiền lành, thiện lương 3 con giáp sau sẽ được thần tài ưu ái, ban cho vô số cơ hội làm giàu, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Kỷ Hợi 2019 sẽ là thời điểm vận thế của Thìn may mắn chạm đỉnh, đặc biệt là 15 ngày tới. Thìn sẽ làm đâu thắng đó, tha hồ nghênh thần tài, đón phú quý, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Thìn là con giáp có mệnh phú quý từ khi chào đời. Họ thông minh, khôn khéo lại có tham vọng làm giàu nên chẳng cần cậy nhờ cha mẹ cũng có thể tự lực cánh sinh, làm nên nghiệp lớn. Càng về hậu vận Thìn càng ăn nên làm ra, của nả chất thành từng đống.

Vận may trời cho giúp tin vui tài lộc cứ gõ cửa nhà Tỵ tới tấp, khiến họ trở thành đại gia chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, tinh tế lại khéo ăn nói nên Tỵ có được rất nhiều mối lương duyên tốt đẹp. Những mối quan hệ ấy không chỉ giúp Tỵ khi họ khốn khó, gặp phải biến cố mà còn là quý nhân chở che, nâng đỡ Tỵ cả đời. Càng gian khổ, cực nhọc Tỵ sẽ càng khẳng định được tài năng, khí chất của mình, càng thành công vang dội.

Trong 15 ngày tới, nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh Tỵ sẽ thêm phúc thêm phần, đại cát đại lợi. Vận may trời cho giúp tin vui tài lộc cứ gõ cửa nhà Tỵ tới tấp, khiến họ trở thành đại gia chỉ trong chớp mắt, không có bạc tỷ thì cũng có bạc triệu.

Sự nghiệp thăng tiến, tiền về đầy túi, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận thế của Ngọ sẽ chuyển biến ngoạn mục trong 15 ngày tới. Mọi xui xẻo, thất bại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn tràn vào nhà con giáp này. Dù sống bất cần, ham chơi và thích phiêu lưu mạo hiểm nhưng trong công việc lại luôn cẩn trọng, trách nhiệm nên Ngọ dễ dàng có được thành công, kiếm được nhiều tiền khi còn khá trẻ.

Nhờ vận may đeo bám không buông, thần tài nuông chiều nên vận tài lộc của Ngọ sẽ đỏ như son trong nửa tháng tới. Lúc này, sự nghiệp thăng tiến, tiền về đầy túi, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.