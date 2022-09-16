3 cặp con giáp kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý, kinh doanh đại phát, song kiếm hợp bích vét ví Thần Tài, gom tiền thu bạc hết túi thiên hạ

Người sinh năm Thìn có khí chất phi thường, có thiên hạ, là người làm nên việc lớn, còn người sinh năm Dậu thì giống như phượng hoàng giáng trần, mang theo phúc khí và sự sang giàu. Từ xa xưa đã có quan niệm rồng, phượng xứng đôi vừa lứa, trời định một cặp.

Người xưa có câu: "Rồng vàng và gà trắng tương sinh, trường thọ không dứt." Sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này nhất định sẽ tỏa sáng, tài lộc sum họp, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão và tuổi Tuất là người được sao cát tinh chiếu mệnh, trợ giúp nên cuộc sống có nhiều thuận lợi. Hai con giáp đầy ý chí, kiên cường, dù có khó khăn cũng luôn bản lĩnh vượt qua. Vậy nên từ giờ đến cuối năm nếu 1 trong 2 con giáp này có ý định làm ăn kinh doanh thì phải tìm đúng đối tượng.

Mão thông minh, luôn cố gắng hết mình vì công việc, biết nhìn xa trông rộng. Tuất lại cần cù, chịu khó, cẩn thận, luôn kĩ càng trước khi hành động. Kết hợp cùng nhau 2 con giáp này sẽ vận dụng được tài năng của mình để tạo nên một sự nghiệp vô cùng hanh thông.

Tuổi Dần và tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Đây là 2 con giáp hợp nhau từ cách nói chuyện đến quan niệm sống. Dần mạnh mẽ, thông minh, trí tuê, con giáp này đã làm gì thì làm đến nơi đến chốn, người khác cũng phải nể. Chí tiến thủ trong con người này quá lớn.

Sửu là người cẩn trọng, lập kế hoạch rõ ràng cho dự án của mình vậy nên ở bên nhau và làm việc cùng nhau, cả 2 sẽ tương trợ, tạo nên một sự nghiệp hết sức hanh thông.

Từ giờ đến cuối năm, Dần và Sửu nên nghiêm túc suy nghĩ về dự định kết hợp làm ăn nhé. Tương lai chắc chắn giàu có bất ngờ.

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