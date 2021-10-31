2 tuần đầu tháng 11, xui xẻo qua đi, 3 con giáp nhanh chóng trả được nợ, tài khoản tăng số liên tục

Tâm linh - Tử vi 31/10/2021 07:00

2 tuần đầu tháng 11, 3 con giáp có nhiều khởi sắc trong sự nghiệp, có khả năng thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Tuổi Dần có thể hòa hợp với bất cứ ai. Tính cách này có thể mang lại cho bạn nhiều may mắn. Đôi khi trông con giáp này rất đơn giản và thẳng thắn nhưng thực chất bạn là những người rất thông minh, rất năng động và hiểu biết. Tuổi Dần sẵn sàng làm việc chăm chỉ, chú ý đến chi tiết nhỏ.

2 tuần đầu tháng 11, xui xẻo qua đi, 3 con giáp nhanh chóng trả được nợ, tài khoản tăng số liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán 2 tuần đầu tháng 11, Tuổi Dần có các sao may mắn hỗ trợ nên vận khí sẽ được biến đổi, thời cơ đến thì tài lộc đột phá. Con giáp này sẽ có danh tiếng, tài lộc cũng dư dả, mọi người tôn trọng, vận may không ngừng, ngân khố dồi dào. Không chỉ vậy, bạn còn có thể có những cuộc gặp gỡ lãng mạn với người khác phải mà mình yêu thích.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tính cách tốt, vui vẻ, hoạt bát, đầu óc rất linh hoạt, lạc quan. Bạn cũng khá hoạt ngôn, có tài ăn nói, rất tận tâm với tình yêu, kiên trì và không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Thời gian qua, cung tài lộc của tuổi Hợi vô tình gặp phải ảnh hưởng của các sao hung tinh nên gặp chút rắc rối về vận may trong sự nghiệp.

2 tuần đầu tháng 11, xui xẻo qua đi, 3 con giáp nhanh chóng trả được nợ, tài khoản tăng số liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sang 2 tuần đầu tháng 11, vận khí của bạn tốt hơn, xui xẻo qua đi, mua may bán đắt, gặt hái tài lộc. Đồng thời, nhờ làm việc chăm chỉ, họ đã gặp được cơ hội phát tài, sự nghiệp gặt hái nhiều thành tựu lớn, tiền bạc cũng không phải nghĩ. Với điều kiện tốt như vậy, con giáp này còn cô đơn lo gì không kiếm được người yêu.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Mùi thường có tính cách thẳng thắn, trung thực, dám nghĩ dám làm. Bạn đủ dũng cảm để thử những điều mà người khác không dám làm. Vì vậy, khi còn trẻ, tuổi Hợi sẽ gặp phải một số thăng trầm, trong đó trải qua không ít thất bại. Tuy nhiên, con giáp này không dễ dàng bỏ cuộc.

2 tuần đầu tháng 11, xui xẻo qua đi, 3 con giáp nhanh chóng trả được nợ, tài khoản tăng số liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

2 tuần đầu tháng 11, tuổi Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Cộng với kinh nghiệm và mối quan hệ mà bạn đã tích lũy được trong nhiều năm, sự nghiệp của con giáp này dần dần khởi sắc, tương lai tươi sáng, tài lộc cũng tăng theo. Thời gian tới, tuổi Mùi có phúc khí vô tận, cuộc sống an nhàn sung sướng, gia đình hạnh phúc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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