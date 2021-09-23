2 tuần đầu tháng 10, top 3 con giáp ĐƯỢC BỀ TRÊN NÂNG ĐỠ, 'hô mưa gọi gió', làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 23/09/2021 18:00

Thầy tử vi cho biết, 2 tuần đầu tháng 10, những con giáp dưới đây sẽ có những chuyển biến tích cực trong tài lộc, tình duyên.

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết trong 2 tuần đầu tháng 10, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi buồm thuận gió.

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Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Thân sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Thân càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Tuổi Mùi 

Trong 2 tuần đầu tháng 10, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù, trong thời gian qua, tuổi Mùi đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi bước sang "thời điểm vàng" này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Mùi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Hợi

Tử vi trong 2 tuần tháng 10 là thời điểm tuyệt vời cho Hợi lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Hợi cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Hợi nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Hợi có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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