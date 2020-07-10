2 tuần cuối tháng 7: 3 con giáp tiền bạc rủng rẻng, vận may dồn dập, làm một thắng mười

Tử vi dự báo, 2 tuần cuối tháng 7 này là thời vận rực rỡ của 3 con giáp này. Được Thần Tài ưu ái nên rộng lối tiền bạc, đỏ sắc tình duyên.

Theo tử vi con giáp tháng 7, 3 con giáp này trong 2 tuần cuối tháng bạc tiền rủng rẻng, vận may dồn dập, làm đâu thắng đó. Tuổi Thìn Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn trời sinh thông minh, nhanh nhạy. Họ có óc quan sát và phán đoán tốt, nên thường tạo cơ hội cho bản thân, kiểm soát tình hình trước mắt. Thời gian vừa rồi, dù có gắng rất nhiều nhưng tuổi Thìn vẫn gặp khó khăn, mọi chuyện không hề tiến triển như mong muốn.

Chỉ cần bước qua hai tuần cuối cùng của tháng 7, tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, tài lộc cùng sự nghiệp cùng lúc bứt phá ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet Nhưng chỉ cần bước qua hai tuần cuối cùng của tháng 7, tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, tài lộc cùng sự nghiệp cùng lúc bứt phá ngoạn mục. Trong thời gian tới, thần Tài luôn theo chân họ, con giáp này dễ thành công, làm giàu hơn người khác. Tuổi Thìn phải đặc biệt tận dụng thời vận hoàng kim này để làm điều mình muốn. Không chỉ thuận lợi đường sự nghiệp, tài lộc mà tình duyên của tuổi Thìn cũng đỏ thắm ngọt ngào.

Tuổi Mùi Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi siêng năng, chịu thương chịu khó trong công việc, cũng là người có trách nhiệm với bản thân và người khác. Họ sống chân thành, giàu lòng bao dung nên được nhiều người yêu quý, nể trọng. Với cách sống đẹp như thế, tuổi Mùi thường gặp quý nhân, được thần Tài nâng đỡ. Tử vi tháng 7 cho biết, thời gian 2 tuần cuối tháng sẽ là lúc vận may của tuổi Mùi chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet Tử vi tháng 7 cho biết, thời gian 2 tuần cuối tháng sẽ là lúc vận may của tuổi Mùi chạm đỉnh. Chỉ cần cố gắng nắm bắt công việc, cơ hội thì chắc chắn đạt được thành công bất ngờ. Đặc biệt, người kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận lớn, vốn một lời bốn. Chuyện yêu đương của tuổi Mùi cũng viên mãn, ngày càng ngọt ngào, ấm êm. Tuổi Sửu Tuổi Sửu sống thận trọng, điềm đạm. Họ thường được nhiều người nâng đỡ, như đồng nghiệp hay cấp trên. Dù vậy, thời gian trước tài lộc của họ vẫn chưa khởi sắc, sự nghiệp cũng đứng yên. Tuổi Sửu là một trong 3 con giáp có vận thế vụt sáng trong 2 tuần cuối tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu là một trong 3 con giáp có vận thế vụt sáng trong 2 tuần cuối tháng 7. Mọi chuyện của họ rất suôn sẻ. Không chỉ công việc có bước tiến mới mà tài lộc cũng dồi dào hơn. Dù tình duyên có chút trắc trở nhưng lại là cơ hội để cả hai hiểu và yêu nhau nhiều hơn. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp bị ‘ghen ghét’ nhất: Tháng 7 tài lộc dư dôi, đến cuối năm vẫn bạc tiền chất đống Theo tử vi con giáp, 3 con giáp này gặp may mắn trong tháng 7, kéo theo 6 tháng cuối năm vừa tài lộc dồi dào, vừa phú quý giăng lối.

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