2 ngày vượng tài 29/10, 30/10 âm lịch: 3 tuổi phất lên như vũ bão, trúng số độc đắc lớn, tiền vàng nhà xe đủ đầy, lộc vàng hanh thông tìm đến

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 18:25

Vào ngày 29/10 và 30/10 âm lịch này, những con giáp sau có lộc tới tấp, làm giàu mạnh mẽ nên dễ có được số vốn lớn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

2 ngày vượng tài 29/10, 30/10 âm lịch: 3 tuổi phất lên như vũ bão, trúng số độc đắc lớn, tiền vàng nhà xe đủ đầy, lộc vàng hanh thông tìm đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Tuổi Dậu

Vào ngày 29/10 và 30/10 âm lịch, người tuổi Dậu cũng tam hợp Thái Tuế nên mọi mặt của họ đều sẽ rất tốt, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi.

Hơn nữa người tuổi Dậu và năm Tân Sửu ngũ hành tương sinh, họ sẽ gặp được nhiều quý nhân trong con đường sự nghiệp. Nếu đang làm nhân viên thì có thể được thăng chức hoặc tăng lương, tự thân lập nghiệp sẽ nhận được đơn hàng và hạng mục mới, nói chung tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi.

2 ngày vượng tài 29/10, 30/10 âm lịch: 3 tuổi phất lên như vũ bão, trúng số độc đắc lớn, tiền vàng nhà xe đủ đầy, lộc vàng hanh thông tìm đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 29/10 và 30/10 âm lịch, người tuổi Dậu cũng tập trung hết sức lực vào sự nghiệp nên không thể dành nhiều thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân mình. Trong năm nay, vận đào hoa của họ chỉ ở mức bình thường, không có bước tiến mới.

Thật ra nguyên nhân là bởi con giáp này có xu hướng xem trọng sự nghiệp và quyền lực, từ trước đến nay chưa từng bỏ qua một cơ hội kiếm tiền hay thăng chức nào. Vì thế nên trong năm nay, so với việc yêu đương thì họ phù hợp với việc kiếm tiền hơn.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc trong ngày 29/10 và 30/10 âm lịch, cả thu nhập chính và phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng.

2 ngày vượng tài 29/10, 30/10 âm lịch: 3 tuổi phất lên như vũ bão, trúng số độc đắc lớn, tiền vàng nhà xe đủ đầy, lộc vàng hanh thông tìm đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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