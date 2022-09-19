2 ngày tới (20-21/09) Thần Tài lắc đầu trước 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tài lộc cạn kiệt, chuyện gì cũng khó thành

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 20:59

3 con giáp gặp phải vận đen triền miên, hết chuyện này đến chuyện khác lần lượt kéo đến vào 2 ngày tới.

Tuổi Mùi

2 ngày tới (20-21/09) Thần Tài lắc đầu trước 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tài lộc cạn kiệt, chuyện gì cũng khó thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Mùi cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào ngày mai. Bạn có thể gặp bế tắc đến nỗi muốn từ bỏ, thế nhưng hãy lạc quan lên, rồi tất cả sẽ qua thôi.

Ngoài ra, con giáp xui xẻo 2 ngày tới (20-21/09) cũng không nên làm ăn hoặc đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng, nếu không bạn rất dễ rơi vào tình trạng thất  thoát tài sản. Các đối tác bạn gặp được trong ngày hôm nay có vẻ đều không đáng tin cậy. 

Người tuổi Mùi dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên của mình vào ngay ngày đầu tiên của tuần mới. Những quan điểm của đôi bên trái ngược nhau và bạn không được phép làm những việc mình đã đề xuất. Điều này khiến bạn vô cùng ức chế.Tử vi khuyên con giáp xui xẻo tuần này 2 ngày tới (20-21/09) chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc độ nhìn nhận, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết như trước nữa.

Tuổi Tý

2 ngày tới (20-21/09) Thần Tài lắc đầu trước 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tài lộc cạn kiệt, chuyện gì cũng khó thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, một trong những con giáp dễ gặp xui rủi trong tháng cô hồn là người tuổi Tý. Theo đó, tháng cô hồn năm nay tuổi Tý hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

2 ngày tới (20-21/09) đường tình cảm của con giáp này dễ gặp trục trặc, đôi bên dễ vì chút hiểu lầm, cái tôi quá lớn mà dẫn đến những khoảng cách, cơ hội cho kẻ thứ 3 xen vào. Mối quan hệ không dễ gì có thể gây dựng được như ngày hôm nay nên mỗi người hãy nhún nhường nhau một chút, đặt mình vào địa vị của đối phương để có thể thông cảm sâu sắc hơn.

Sự không tập trung về tinh thần còn khiến bản mệnh có thể mắc sai lầm trong những lĩnh vực khác. Cộng thêm vào đó, sự ngáng trở của kẻ tiểu nhân khiến bản mệnh nếu không tỉnh táo có thể sẽ mất tiền hao của, thậm chí mất đi nhiều mối quan hệ tốt.

Điều mà tuổi Tý cần phải nhớ trong tháng cô hồn là luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trải qua mỗi chật vật, bản mệnh hãy rút ra những kinh nghiệm cho mình để đảm bảo rằng sẽ không vấp phải một lần nữa.

Tuổi Sửu

2 ngày tới (20-21/09) Thần Tài lắc đầu trước 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tài lộc cạn kiệt, chuyện gì cũng khó thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sửu là một trong những con giáp xui xẻo sau 2 ngày tới (20-21/09). Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn.

Nếu là người làm ăn, Sửu cần đề phòng những tình huống xấu nhất như có đối tác kinh doanh quay lưng lại với bạn. Nên hạn chế chia sẻ kế hoạch đầu tư của mình với người xung quanh.

Nếu là người làm công ăn lương, khả năng phán đoán của bản mệnh cũng trở nên kém nhạy bén hơn. Khi chưa chắc chắn bạn không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn rơi vào tình huống xấu.

Bạn cũng nên lắng nghe lời khuyên nhủ của mọi người để tránh những rủi ro không đáng có.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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