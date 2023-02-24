2 ngày cuối tuần (25, 26/2): Hợp vía Thần tài, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, may mắn tràn trề, không ngừng vươn lên, tài lộc tứ phương đổ về

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý rất trầm tính, ít nói. Tuy vậy, họ là người ham học hỏi và tận tâm trong công việc. Họ biết người biết ta, hiểu rõ khả năng của mình nên sẽ không làm những việc quá sức. Người tuổi này rất thận trọng, biết tránh xa những nguy hiểm, rắc rối mà họ có thể gặp phải. Khi đã quyết định làm gì, đa phần người tuổi này đều nắm chắc thành công. Họ luôn thể hiện được sự tự tin trong mọi việc mà mình làm.

2 ngày cuối tuần này, các dự án mà họ đảm trách để đạt hiệu quả tốt, đem về nguồn thu cho công ty. Người làm lãnh đạo cũng dẫn đầu xu thế, đưa đội, nhóm mình làm việc đạt được mục tiêu đã đề ra. Cung hoàng đạo này làm đâu thắng đó, có túi tiền rủng rỉnh suốt năm.

Ngoài ra, người tuổi Tý làm việc gì cũng rất có đầu óc tổ chức. Họ luôn có thể từng bước đạt được mục tiêu đề ra. Sang năm 2023, con giáp này được dự đoán sẽ giải quyết ổn thỏa các công việc tồn đọng.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Trong năm 2023, người tuổi Thân có cuộc sống suôn sẻ, tài vận phát đạt. Cuộc đời tuổi Thân thường ít trải những sóng gió lớn, nhưng sẽ gặp vài thử thách để gọt giũa bản thân cũng như tích lũy kinh nghiệm sống. 2 ngày cuối tuần, họ thường có nhiều quý nhân giúp đỡ, cho nên những khó khăn cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Người tuổi Thân là những người rất cố gắng, có chí tiến thủ, do đó về phương diện tài chính họ có những quan điểm độc đáo của riêng mình. Họ giỏi trong việc quản lý tài chính, tích lũy của cải từ nghề chính lẫn nghề phụ, có thể đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có vẻ ngoài hấp dẫn, ăn nói có duyên nên được nhiều người yêu mến. Con giáp này cũng vượng vận đào hoa, có nhiều khác phái vây quanh. Trong công việc, tuổi Thìn là người có năng lực, không ngừng nỗ lực để vươn lên. Vào thời điểm này, tuổi Thìn đón cơn mưa tài lộc, liên tục nhận tin vui. Công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi. Tuổi Thìn được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể phục.

2 ngày cuối tuần này, người làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng mới, buôn may bán đắt. Công sức của tuổi Thìn được ghi nhận bằng những khoản lợi nhuận lớn. Điều này nằm ngoài sức mong đợi của bản mệnh. Người làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt, thu nhập có dấu hiệu cải thiện.

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