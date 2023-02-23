2 ngày liên tiếp (23, 24/2): Quý nhân phù trợ, Thần tài theo chân, 3 con giáp may mắn theo chân, tài lộc đầy tay, tiền tiêu cả mớ

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 04:25

3 tuổi dưới đây sẽ đạt được thành công đáng ngưỡng mộ trong thời gian tới.

Tuổi Dần

Những may mắn ở phương diện tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Dần trong năm 2023, đặc biệt là những người lựa chọn theo hướng kinh doanh, đầu tư buôn bán. Theo dự báo ngày 23, 24/2, tài chính của con giáp này khá lý tưởng, đây có coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh.

Vốn được trời phú cho sự tinh nhanh, lại dám nghĩ dám làm, hơn nữa vì đầu óc biết tính toán nên bạn luôn rõ mình nên làm những gì, cũng như nên làm như thế nào. Đặc biệt, bạn luôn biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh trời ban riêng cho tuổi Dần. Con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

2 ngày liên tiếp (23, 24/2): Quý nhân phù trợ, Thần tài theo chân, 3 con giáp may mắn theo chân, tài lộc đầy tay, tiền tiêu cả mớ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Năm 2023, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Thường ngày bạn có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi khi bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Sửu lại rất mạnh mẽ và sở hữu tiềm năng vô hạn.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong 2 ngày 23, 24/2 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

2 ngày liên tiếp (23, 24/2): Quý nhân phù trợ, Thần tài theo chân, 3 con giáp may mắn theo chân, tài lộc đầy tay, tiền tiêu cả mớ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Chỉ trong 2 ngày 23, 24/2 thôi mà tài khoản của tuổi Dần tăng lên chóng mặt, ví tiền cũng dày cộp lên trông thấy luôn đó. Con giáp này chẳng những có thu nhập từ công việc chính khá ổn định vững vàng mà còn có thêm nhiều nguồn thu phụ khác nữa, đặc biệt khi mà khoảng thời gian này Thần Tài che chở nên may mắn càng thêm nhiều.

2 ngày 22, 23/2 này tài lộc cực thịnh với tuổi Dần khi mà tiền bạc vào nhà nhiều như nước. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này thuận lợi suôn sẻ vô cùng, lợi nhuận tăng lên như diều gặp gió, nhờ thế mà bản mệnh đếm tiền mỏi tay cũng chưa hết.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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