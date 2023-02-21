Đầu tháng 2 Âm: 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tiền vào như nước, đạt được những thành tựu to lớn trong năm Quý Mão này

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất rất thực tế. Họ rất sẵn lòng làm mọi thứ một cách hoàn hảo để giành được những thành tựu to lớn trong cuộc sống.

Những người này tương đối tự tin, nhìn nhận mọi vấn đề rất sắc sảo, tinh nhanh và giải quyết mọi việc một cách rành mạch, chính xác, tránh được rủi ro không đáng có.

Năm nay, sự nghiệp của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc. Trong khoảng thời đầu tháng 2 âm, con giáp tuổi Tuất cũng tránh được tổn thất và tăng gấp đôi hiệu quả.

Làm việc chăm chỉ, sống tử tế, con giáp này có thể tránh xa rắc rối và làm giàu.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ may mắn khi công việc diễn ra trơn tru, tiến triển đều đặn không phải lao tâm khổ tứ, cứ khúc mắc ở đâu lại gặp được quý nhân nâng đỡ, phù trợ đến đấy. Bản mệnh hoàn toàn thoải mái về mặt tư tưởng, tập trung toàn lực cho những bước đi tiếp theo.

Đầu tháng 2 âm, các cơ hội kinh doanh, hợp tác đã mở ra, bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt trong lòng bàn tay. Trong năm nay, nếu có ý định kinh doanh hay mở rộng công việc làm ăn kinh doanh hãy cứ mạnh dạn tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao đấy.

Đầu xuân năm mới gia đạo an yên, đời sống tình cảm vợ chồng hòa hợp, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện nhiều. Thậm chí, có cặp vợ chồng đón tin vui về con cái nữa đấy.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con hổ thường đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Họ thường sở hữu ngoại hình đẹp, cao ráo, nụ cười tươi sáng. Không những thế, con giáp này còn là những người tốt bụng, ngay thẳng, thật thà, đáng để người khác tin tưởng.

Theo tử vi 12 con giáp, đầu tháng 2 âm, những người cầm tinh con hổ thường đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Họ thường sở hữu ngoại hình đẹp, cao ráo, nụ cười tươi sáng. Không những thế, con giáp này còn là những người tốt bụng, ngay thẳng, thật thà, đáng để người khác tin tưởng.

Người tuổi này sống chân thành, thân thiện với mọi người. Bởi vậy, họ tạo cho người khác ấn tượng tốt. Đồng thời, con giáp này còn là người tốt bụng, ấm áp và hào phóng. Họ nói ít, làm nhiều, luôn tạo cho người khác cảm giác an tâm, đặc biệt trong công việc.

Nhiều người muốn hợp tác với con giáp tuổi Dần cũng vì lẽ này. Bởi con giáp này nói được, làm được, ít khi làm người khác thất vọng. Người tuổi này nỗ lực hết mình, đến trung tuổi cũng sẽ đạt được thành tựu nhất định. Trong mắt mọi người, con giáp tuổi Dần là đối tác đáng tin cậy, thích hợp để hợp tác làm ăn lâu dài.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.