3 con giáp được Thần tài gọi tên, có lộc kinh doanh, có tài quản lý, chắc chắn thăng quan tiến chức trong tháng 2 Âm này

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ mạnh mẽ, hoạt bát, giỏi giao tiếp. Gặp bất cứ chuyện gì, con giáp này đều cân nhắc thiệt hơn, tính toán rất kỹ trước khi làm. Con giáp này biết giữ thể diện cho bản thân và những người xung quanh.

Cũng bởi vậy mà người tuổi Tỵ được cả đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Tuần mới sang từ 30/1, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ đang trên đà thăng tiến. Được cát tinh chiếu mệnh nên con giáp này có quý nhân giúp đỡ, vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhìn chung trong tuần mới, con giáp tuổi Tỵ gặt hái được nhiều thành công. Những người mới thay đổi chỗ làm cũng nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc.

Đồng thời, họ suy nghĩ tích cực, biết cách tự động viên bản thân trước mỗi khó khăn. Con giáp tuổi Tỵ có tố chất lãnh đạo, có khả năng đàm phán, thuyết phục người khác. Họ nhiều ý tưởng có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề.

Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, công việc làm ăn nhanh chóng vào guồng sau Tết. Nhìn chung, tuổi Tỵ là con giáp hái được nhiều lộc xuân nhất, đạt được thành công đáng ngưỡng mộ.

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Tuổi Tuất

Năm nay, người tuổi Tuất sẽ tạm biệt vận hạn cực xấu trong năm cũ. Tài vận bắt đầu khởi sắc, mọi việc thuận buồm xuôi gió, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc liên tục vào túi.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban trong năm 2023, đặc biệt là ở phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư của tuổi Tuất đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Tháng 2 Âm này chính là cơ hội để Tuất có thể mạnh dạn triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất lợi thế sẵn có của mình bởi bạn chính là một trong những con giáp có lộc kinh doanh năm 2023

Nếu bạn biết tận dụng thì việc kinh doanh sẽ đem tới khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi, nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Việc làm ăn ngày càng hanh thông, gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi hiền lành lương thiện cuộc sống vô cùng hanh thông viên mãn. Đặc biệt, trên con đường công danh tài lộc của người tuổi Hợi sẽ cầu được ước thấy cuộc sống lên như diều gặp gió.

Tháng 2 Âm này, Hợi không chỉ may mắn trên con đường công danh mà đường tình duyên của người tuổi Hợi cũng rất thăng hoa khiến ai cũng phải ghen tỵ. Nếu như còn độc thân thì bạn sẽ có thể tìm được ý trung nhân như ý trong thời gian tới. Nếu như có đôi có cặp thì nên thận trọng cần rõ ràng trong các mối quan hệ kẻo xôi hỏng bỏng không.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.