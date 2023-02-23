Đúng 14h hôm nay (23/2): 3 tuổi này được Thần tài nâng đỡ, tài lộc chạm nóc, phú quý gõ cửa liên hồi, cuộc đời nhất định giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 00:06

3 tuổi này kiếm tiền về đầy túi, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp sống lạc quan, tích cực nên luôn vượt qua khó khăn dễ dàng. Nhiều người cho rằng con giáp này sống vô tư nhưng thật ra lại tinh tế sâu sắc hơn người khác nhiều. Đây là con giáp sống hiểu đạo lý, sòng phẳng không thích nợ nần ai. Nhưng họ cũng sẵn sàng giúp đỡ những người yếu kém hơn mình.

Đúng 14h hôm nay (23/2), tuổi Ngọ có cơ hội kiếm tiền siêu đỉnh. Tuổi Ngọ luôn truyền đi năng lượng tích cực, nên thu hút vận may và quý nhân. Theo tử vi học, đây là một trong 3 con giáp luôn được trời cao để mắt, hậu thuẫn. Sang tuổi trung niên, sự nghiệp của con giáp này thăng hoa, tài lộc không ngừng vào nhà. Chỉ cần sống lương thiện, họ không sợ thiếu thốn.

Đúng 14h hôm nay (23/2): 3 tuổi này được Thần tài nâng đỡ, tài lộc chạm nóc, phú quý gõ cửa liên hồi, cuộc đời nhất định giàu sang viên mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Năm 2023, người tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Dù không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho phương diện này, nhưng do vận khí tốt nên hầu bao người tuổi Hợi lúc nào cũng sẽ thu về một vài khoản tiền bất ngờ.

Đúng 14h hôm nay, người tuổi Hợi trong năm nay sẽ gặp may trong các lĩnh vực đầu tư, trúng xổ số, trúng giải thưởng, thậm chí có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.

Năm nay, vì vận tài lộc dồi dào nên những người tuổi Hợi có thể sẽ xây nhà sang, mua xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả những điều này có thể giúp người tuổi Hợi đạt được phú quý và tích lũy tài sản đáng kể trong năm nay.

Đúng 14h hôm nay (23/2): 3 tuổi này được Thần tài nâng đỡ, tài lộc chạm nóc, phú quý gõ cửa liên hồi, cuộc đời nhất định giàu sang viên mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu thường dựa vào trực giác hơn là logic. Họ sống chân thành, luôn giữ thái độ lạc quan dù gặp nhiều khó khăn, thử thách. Thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt, họ có thể giành được sự ưu ái của lãnh đạo.

Đúng 14h hôm nay (23/2), dù công việc của người tuổi Dậu rất bận rộn nhưng đây cũng chính là cơ hội để họ phát huy khả năng. Vận may của con giáp tuổi Dậu đang tăng dần đều, cuộc sống hạnh phúc không lo âu.

Bắt đầu từ tuần này, con giáp tuổi Dậu trưởng thành và ổn định, điềm tĩnh hơn trong công việc. Họ làm việc gì cũng nhìn xa trông rộng, có tính toán kỹ càng nên ít khi mắc sai sót. Người tuổi này nhận nhiều tin vui trong công việc.

Các hợp đồng, dự án mà họ phụ trách đều diễn ra thuận lợi. Người tuổi này kiếm tiền về đầy túi, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 tuổi may mắn 3 tuổi sung sướng 3 tuổi cát tinh

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 36 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 43 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 44 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số