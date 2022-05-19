2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Vận xui bủa vây, những con giáp này làm gì cũng phải thận trọng, kẻ tiếu nhân phá hoại, sự nghiệp xuống dốc, tiền mất tật mang

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần, vận trình của tuổi Sửu có rất nhiều điểm phải thận trọng vì chuyện xấu tìm tới liên tiếp, dồn dập còn vận may lại quá ít ỏi. Điềm báo tử vi cho thấy có kẻ cố tình làm hại và gây cản trở cho công việc của con giáp này.

Hung tinh Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông. Hãy luôn tuân thủ luật giao thông, không nên lái xe hoặc lao động chân tay khi đang thiếu tỉnh táo để tránh gặp phải sự cố đáng tiếc. Chuyện tình cảm chủ yếu là những nốt trầm buồn, bạn và người ấy có thể đang hiểu lầm nhau về một vấn đề gì đó. Cả hai cần chủ động trao đổi, còn nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì chỉ thêm ấm ức, mối quan hệ càng dễ lâm vào bế tắc.

Bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển của mình. Lại thêm hung tinh gây rối, nếu không chỉn chu hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng sai sót thì có thể con giáp này sẽ phí hoài công sức bấy lâu nay.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần, vận trình của tuổi Sửu có rất nhiều điểm phải thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị bị hung tinh Thái Tuế xung chiếu nên vận trình nhiều điều không thuận lợi, sa sút hơn so với tuần trước. Khó khăn nhất là về công việc khi mà liên tiếp những rắc rối kéo tới, thời cơ không ủng hộ lại thêm đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt khiến bản mệnh vất vả lo lắng nhiều.

Sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Hãy tìm cách để cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể kẻo bạn sẽ phải hối hận đấy.

Con giáp này cũng có thể sẽ hơi buồn về chuyện tình cảm, điều bản mệnh cần lưu ý đó là dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cả hai bạn vẫn cần phải giữ những lời lẽ tôn trọng nhau, không nói những lời nặng nề gây tổn thương cho đối phương. Hay nói cách khác, bạn cần giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực khi tranh luận.

Cuối tuần này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Rắn khó suôn sẻ như ý muốn. Chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn hẳn, trong khi đó có biết bao nhiêu chuyện cần chi tiêu, con giáp này đau đầu nhưng chưa thể tìm ra cách để cải thiện tình hình.

Cuối tuần này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Rắn khó suôn sẻ như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối tuần này, tuy cát vận có nhỉnh hơn so với cát vận một chút nhưng vẫn chưa thể giúp người tuổi Mùi bình an vượt qua những khó khăn. Nhất là khi có Thiên Cẩu hung tinh chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân có thể đơm đặt những chuyện không hay để biến con giáp này bị mang tiếng xấu.

Càng những lúc như vậy, bản mệnh càng cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội nghe lời đơm đặt của người khác mà bị kích động rồi hành động xốc nổi. Kẻ tiểu nhân chỉ đợi bạn mất bình tĩnh để giở trò gây rối, phá hoại công việc của bạn. Nếu không giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được.

Chuyện tình cảm cũng khá u buồn khi người độc thân chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ. Các cặp vợ chồng thì đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không muốn lắng nghe lời giải thích của nửa kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần chú ý rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ, chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả.

Chuyện tình cảm cũng khá u buồn khi người độc thân chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo