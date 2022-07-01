2 ngày cuối tuần (2, 3/7): Sao Nguyệt Đức so chiếu, 3 con giáp đi vịn Thần tài, đứng dựa Quý nhân, làm ăn gặp thời đổi vận, vạn sự như ý cát tường, tài vận vô cùng sáng sủa, tiền ập vào nhà trở tay không kịp 

Cuối tuần này, tuổi Thân cũng là một con giáp vượng cát khí, các kế hoạch diễn ra trôi chảy tốt đẹp, bạn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian căng thẳng đầu óc.

Về cơ bản mọi kế hoạch đều được tiến hành trơn tru nên cấp trên đang đánh giá người tuổi này rất cao, không chỉ về hiệu quả công việc mà còn về các kĩ năng khác.

Với những người làm công việc cố định, bản mệnh được nâng đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có được những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bạn cũng không dễ gì bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy.

Hơn thế, nhờ sự may mắn của mình, tuổi Thân còn có thể tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Thân thoải mái chi tiêu.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có những biến động rõ ràng về tài chính vào cuối tuần và mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt đẹp.

Bạn sẽ gặp được cơ hội làm ăn, kinh doanh trong tầm tay, vì vậy đừng để lỡ. Một khi đã dám nghĩ, dám làm thì thành công đến là điều hiển nhiên. Một chút may mắn cộng thêm sự tinh tế quan sát sẽ giúp tuổi Tuất mang về nhiều tài lộc.

Ảnh minh họa

Nếu là người làm công ăn lương, tuổi Tuất sẽ đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp nhờ sự sáng tạo của bản thân. Sự nỗ lực của bạn được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp yêu mến. Tất nhiên, con đường tài lộc cũng nhờ thế mà rộng mở.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

Ảnh minh họa

Thời điểm cuối tuần này, người tuổi Hổ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Ngoài ra, họ còn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Dần thoải mái chi tiêu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.