Cầu vồng sau mưa, 3 con giáp vượt qua mọi tai ương, vất vả, cá chép hóa rồng, đời sang trang mới vào 2 ngày cuối tuần (2, 3/7)

Có Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất đón nhiều tin vui về tài chính, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, từ đó cơ hội cứ thế tìm đến khi có quý nhân giúp đỡ.

Đặc biệt, 2 ngày cuối tuần này sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, mở ra cơ hội mới cho họ. Con giáp này nhận được những cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng rất béo bở, hứa hẹn mang về lợi nhuận khả quan không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, tự tạo ra lợi thế thăng tiến cho mình.

Tử vi cho thấy tuổi Sửu sẽ có đường quan lộ thênh thang. Tử vi phong thủy cho thấy bạn có thể được thăng chức hoặc thưởng nóng. Những nỗ lực bao lâu trong công việc giờ cũng đến lúc được ghi nhận.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Sửu sẽ cực kỳ may mắn nên nếu đang lên kế hoạch làm gì thì bạn đừng chần chừ.

Điều bất cập duy nhất là bạn sẽ gặp phải những kẻ ghen ăn tức ở, những lời gièm pha không đáng có. Tuy nhiên, ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì cũng phải chịu đựng những cảm giác vô cùng khó chịu. Việc của tuổi Sửu là không bận tâm tới những đàm tiếu, tiếp tục trau dồi bản thân để ngày càng tiến xa hơn.

Tuổi Tý

Là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, quả không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Tý cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Ảnh minh họa

Tử vi học có nói 2 ngày cuối tuần này là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo,chiêm nghiệm.