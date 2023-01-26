17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết) là giờ hoàng đạo khai trương của 3 con giáp sau: Năm Quý Mão làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp tấn tới, uy tín danh tiếng lan tỏa muôn phương

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 18:54

Vận trình của những con giáp sau được vững chắc khi bước sang năm mới, đối với họ khó khăn của năm cũ chỉ là nhất thời. Từ 17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết) những con giáp sau nếu làm công ăn lương sẽ được thưởng còn làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Nói chung, đây là thời điểm từ cuộc sống đến sự nghiệp đều đột phá theo chiều hướng tích cực.

 

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp giỏi kinh doanh, tuổi Mùi sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng khi làm ăn với con giáp này, nhất là từ 17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết), Mùi càng có nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình. Trong việc hợp tác, Mùi luôn ưu tiên đôi bên cùng có lợi và làm mọi cách để phát huy được lợi thế của nhau.

Tử vi 17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết)cho biết, Mùi bước chân ra cửa là có Thần Tài nâng đỡ, vượng phát trăm bề. Không chỉ vượng tiền tài mà còn vượng công danh. Con giáp này sẽ nhận được quyền lợi lớn, có tiếng nói và vị thế được nâng tầm trong cả năm.

17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết) là giờ hoàng đạo khai trương của 3 con giáp sau: Năm Quý Mão làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp tấn tới, uy tín danh tiếng lan tỏa muôn phương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn về tình duyên thì cũng rất hạnh phúc, đây cũng chính là cơ hội cho những người tuổi Mùi độc thân tìm được tình duyên mong chờ đã lâu.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ và quyết đoán hơn người. Trong những tình huống khó khăn, họ luôn tìm ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Mùa xuân năm nay, vận may của con giáp này tăng dần. Họ có tin vui khởi nghiệp, gặp nhiều khó khăn cũng có thể vượt qua.

17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết) là giờ hoàng đạo khai trương của 3 con giáp sau: Năm Quý Mão làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp tấn tới, uy tín danh tiếng lan tỏa muôn phương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết) chỉ cần con giáp này quyết tâm vượt qua thử thách thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Họ có thể tách ra làm kinh doanh riêng.

Những khoản đầu tư trước đây của người tuổi Dần cũng mang lại lợi nhuận không nhỏ. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hết mình thì công việc sẽ suôn sẻ, sinh lời lớn.

Tuổi Thân

Vận mệnh người tuổi Thân từ 17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết) có hân duyên tốt, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Với người tuổi Thân, từ luc này là tam hợp Thái Tuế nên nhìn một cách tổng thể, vận thế của cả năm đều đại cát đại lợi, cuộc sống cũng như sự nghiệp đều phát tiến triển thuận lợi.

17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết) là giờ hoàng đạo khai trương của 3 con giáp sau: Năm Quý Mão làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp tấn tới, uy tín danh tiếng lan tỏa muôn phương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Riêng 17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết), những người cầm tinh con khỉ được cát tinh soi chiếu nên càng may mắn, các mối quan hệ xã hội được cải thiện tích cực, từ đó giúp cho vận quý nhân càng vượng phát, rất có lợi cho sự nghiệp, công việc làm ăn.

Người tuổi Thân nhìn chung đều rất thông minh, cơ trí, phản ứng nhạy bén, về mặt sự nghiệp hầu như đều có thành tựu.

Nếu có thêm người chỉ bảo, dẫn dắt và gúp đỡ, chắc chắn các bạn sẽ nắm bắt tốt thời cơ và tận dụng tốt các mối quan hệ sẵn có, từ đó gặt hái được thành công tốt đẹp. Nói tóm lại, từ 17h chiều Thứ 6 ngày 27/01/2023 (Mùng 6 Tết) nhiều niềm vui sẽ đến với người tuổi Thân, các bạn có nhiều cơ hội để cải thiện sự nghiệp cũng như túi tiền của bản thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn vào Mùng 6 Tết Quý Mão (ngày 27/01/2023): Cát tinh soi chiếu, vận đỏ sáng bừng, tài lộc kéo đến, tình tiền thênh thang, sự nghiệp phất cao

Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn vào Mùng 6 Tết Quý Mão (ngày 27/01/2023): Cát tinh soi chiếu, vận đỏ sáng bừng, tài lộc kéo đến, tình tiền thênh thang, sự nghiệp phất cao

Những con giáp sau có bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, cho dù bản mệnh có gặp khó khăn hay bị tiểu nhân ngán đường ở năm cũ thì qua năm Quý Mão sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

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