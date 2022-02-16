15 ngày nữa thôi, 3 con giáp sẽ đại phúc đại hỷ, vận thế lên cao không ngừng, sức khỏe tràn trề, đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 05:00

Tử vi có nói, 3 con giáp này có thể đón vận thế mới của mình sau 15 ngày nữa. Tuy khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng nhất định sẽ “khổ tận cam lai”, nhận trái ngọt thành tựu.

Tuổi Thìn

Sau 15 ngày nữa, vận may của người tuổi Thìn sẽ càng tiến xa hơn, đi ra ngoài gặp phúc, gặp quý nhân một cách dễ dàng. Mọi việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, đồng thời có được trạng thái tích cực và lạc quan. Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng thuận. Nếu là người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Do đó, cần phải tận dụng nửa đầu năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.

Để đón nhận những cơ hội trong tâm thế tốt nhất, cần chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực ứng phó khó khăn vì tuổi Thìn cũng chịu tác động của Thiên Cẩu hung tinh. Nên nhớ rằng, dục tốc bất đạt, cẩn trọng và tỉ mỉ mới có thể đi được đường xa, đường dài trong cả hành trình sự nghiệp lẫn cuộc sống.

15 ngày nữa thôi, 3 con giáp sẽ đại phúc đại hỷ, vận thế lên cao không ngừng, sức khỏe tràn trề, đủ đầy - Ảnh 1
Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng thuận - Ảnh: Internet

 

15 ngày nữa thôi, 3 con giáp sẽ đại phúc đại hỷ, vận thế lên cao không ngừng, sức khỏe tràn trề, đủ đầy - Ảnh 2
Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng thuận - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

 

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Mão cũng phải chịu rất nhiều áp lực và giải quyết đủ mọi khó khăn. Tuy nhiên, tử vi có nói, 15 ngày nữa thôi, người tuổi Mão sẽ được kết bạn với những quý nhân và cao nhân có thể đem lại cho họ may mắn kéo dài. Từ đó, con giáp này cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của họ đạt được bước thăng tiến đáng kể.

Họ sẽ đón nhận sự hỗ trợ của 2 cát thần Chính Ấn và Chính Quan nên vận khí lên cao hơn so với thời gian trước. Đây là cơ hội để họ được khẳng định năng lực của mình, nếu thuận lợi nắm bắt thì dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng về thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, cát tinh đào hoa Bách Việt cho thấy vận quý nhân khá vượng. Nhờ vậy, dù họ vẫn có lúc gặp việc khó khăn thì cũng sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. 

15 ngày nữa thôi, 3 con giáp sẽ đại phúc đại hỷ, vận thế lên cao không ngừng, sức khỏe tràn trề, đủ đầy - Ảnh 3
Tuổi Mão sẽ tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Trong các mối quan hệ, người tuổi Dậu thường đem tới cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh. Vì thế, nhân duyên của họ không những không kém mà còn rất thuận lợi. Sau 15 ngày nữa, tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng tài chính túng quẫn. Họ sẽ nhận được dấu hiệu tài vận vượng phát, làm ăn phát đạt, lộc lá không ngừng lên cao. Sự phát triển của họ thậm chí còn khiến mọi người xung quanh phải hâm mộ.

Nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Dậu có sự tăng tiến. Lợi nhuận từ các kế hoạch hợp tác cũng được cải thiện đáng kể. Đây là thời điểm mà họ đã chuẩn bị và chờ đợi trong sự nghiệp. Những nỗ lực và cống hiến mà họ bỏ ra suốt thời gian qua sẽ đem lại thành quả tương xứng. Chỉ cần biết lắng nghe và tiếp thu, họ sẽ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt. 

15 ngày nữa thôi, 3 con giáp sẽ đại phúc đại hỷ, vận thế lên cao không ngừng, sức khỏe tràn trề, đủ đầy - Ảnh 4
Nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Dậu có sự tăng tiến - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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