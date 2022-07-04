15 ngày cuối tháng 7/2022 được Thần Tài chiếu cố, top 3 con giáp này phất lên trong nháy mắt, cuối năm rung đùi đếm tiền

Là con giáp phát tài tháng 7/2022 nên đường tài lộc của người tuổi Mão có sự tăng tiến rõ rệt, không chỉ khoản thu chính mà còn ở cả các khoản thu phụ.

Với người làm công ăn lương, việc thăng thức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực. Bản mệnh hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra, nhiều khả năng sẽ được cấp trên phê duyệt.

Trong khi đó, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm.

Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, con giáp chớ nóng vội muốn kiếm tiền nhanh. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, chỉ cần quyết tâm và đi theo con đường đúng đắn, bạn ắt thu về lợi nhuận cao.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào cuối tháng 7 dương lịch, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Bước vào cuối tháng 7 năm 2022 này, những người tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt từ 15 ngày cuối tháng 7 này trở đi lại thăng hoa bất ngờ. Tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cố gắng và nỗ lực với mong muốn được đổi đời. Thời gian tới, cơ hội tốt sẽ xuất hiện trước mắt tuổi Sửu, họ chỉ cần đi đến là nắm bắt được.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời, cuối năm 2022 này, tuổi Sửu nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào. Những nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, từ đó họ sẽ càng biết trân trọng và nỗ lực nhiều hơn cho những năm sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.