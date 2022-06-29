11 ngày tới: Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp tài lộc bội thu, đi đằng Đông trúng bạc, đi đằng Tây vớt được vàng, hầu bao căng chặt, cả đời bình an

Hầu hết những người tuổi Sửu đều nhẹ nhàng, hài hước và được nhiều người yêu thích. Cho dù khó khăn đến đâu tuổi Sửu vẫn lạc quan, tìm kiếm con đường đi riêng nhằm cải thiện cuộc sống ngày một tốt hơn.

Tử vi dự báo, trong 11 ngày tới, vận may sẽ nhắm đến tuổi Sửu. Trong công việc, người cầm tinh con Trâu sẽ xoay chuyển được tình thế, ngày một thăng hoa hơn. Nhìn chung, tuổi Sửu có nhiều triển vọng, tài lộc rủng rỉnh, mọi việc đều đi lên theo chiều hướng tích cực.

Người tuổi Tuất có nhân phẩm thuộc hàng bậc nhất. Họ là những người cởi mở, tính cách tuy có cứng nhắc đôi chút nhưng luôn trung thành tuyệt đối và chăm lo cho gia đình.

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Tuổi Tuất khi còn trẻ tuy gặp nhiều thăng trầm, cuộc đời vốn không được bằng phẳng, êm đềm, nhưng 11 ngày tới, họ được Quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, hốt vàng hốt bạc. Cuộc sống của họ càng ngày càng tốt, sống an nhiên sung túc.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thuộc tuýp người lạnh lùng và khá quyết đoán. Họ là người cương nghị và vô cùng tài giỏi. Khi đã quyết định theo đuổi mục tiêu nào, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó.

Ảnh minh họa

11 ngày tới, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu tăng lên trông thấy. Công việc thuận lợi, làm đâu được đó, sức khỏe dồi dào, tiền của tăng lên đáng kể. Họ chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, hưởng vinh hoa phú quý.

ổi Ngọ dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Con giáp này luôn thích khám phá, thực hiện những điều mới mẻ và luôn có khát vọng là người đứng đầu.

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