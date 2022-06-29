14h ngày mùng 2/6 âm: Thần Tài sẽ chỉ mặt gọi tên, 3 con giáp có cơ hội lớn trúng số đổi đời, tài lộc vững mạnh, phúc khí tràn trề, biệt thự, siêu xe nắm chắc trong tay

Con giáp này vốn tính tình ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, có thể đắc tội với không ít người nhưng cũng được rất nhiều người yêu mến. Nhờ có nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể có được những cơ hội hiếm có trong năm.

Chẳng những thế, bản mệnh còn gặp nhiều điều thuận lợi trong cả công việc và chuyện kiếm tiền, dễ đạt được thành công ngoài mong đợi, không thăng quan tiến chức cũng phát tài phát lộc.

Vào đúng 14h ngày mùng 2 âm lịch, tuổi Ngọ được trời phật chở che, những vận xui đeo bám trước đó dần tan biến, con giáp này có thể đón được nhiều may mắn đến với mình trong thời gian tới.

Con đường phía trước thênh thang rộng mở, may mắn luôn theo chân, những chú Ngựa hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng.

Họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn họ cũng không bao giờ tức giận mà chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng.



Ảnh minh họa

Theo tử vi học, 14h ngày mùng 2 âm, người tuổi Hợi có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, làm gì cũng như ý. Sự nghiệp của con giáp may mắn này ngày càng bay cao, kéo theo đó là chính là những khoản thu nhập tăng lên vô kể.

Nhưng cũng đừng vì thế mà Hợi tiêu xài hoang phí, mà thay vào đó thì hãy đầu tư vào các công việc kinh doanh hay mở rộng buôn bán để mau chóng gây dựng được cơ ngơi vững chắc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn được quý nhân giúp đỡ nên may mắn lại thêm phúc đức tích lũy nhiều nên tài phú vô cùng thuận lợi. Thời gian 10 ngày tới, vận thế của con giáp này sẽ có sự chuyển đổi lớn.

Ảnh minh họa

Đúng 14h ngày mùng 2 âm, người tuổi Thìn được bề trên giúp đỡ, mang lại những thông tin đầu tư có lợi nên con giáp này sẽ có cơ hội thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc đầu tư. Vì thế người tuổi Thìn nên trân trọng mối quan hệ với bạn bè bởi họ chính là quý nhân.

(*)Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.