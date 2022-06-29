Đúng 14h ngày mai (30/6): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 3 con giáp có căn phú quý, dễ kiếm bội tiền, gánh vàng còng lưng, tiền bạc chính thức bùng nổ, cuộc đời chính thức sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 06:58

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn vào ngày mai không?

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Những người tuổi Ngọ thường có vẻ bề ngoài vô tâm nhưng bên trong rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm.

Tử vi có nói, đúng 14h ngày 30/6 là thời điểm để người tuổi Ngọ khẳng định bản thân và giành lấy được những thành công vang dội. Bởi lẽ, Ngọ được tam hợp soi chiếu, làm cả công danh, tiền tài và sức khỏe đều hưng thịnh bội phần.

Đúng 14h ngày mai (30/6): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 3 con giáp có căn phú quý, dễ kiếm bội tiền, gánh vàng còng lưng, tiền bạc chính thức bùng nổ, cuộc đời chính thức sang trang mới - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Các cơ hội làm ăn như tự tìm đến với con giáp này. Chỉ còn Ngọ suy tính trước sau và tận dụng một cách hợp lý thì sớm muộn gì cũng phát tài phát lộc, của cải đầy nhà.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có nhiều cát tinh hỗ trợ, con đường phía trước rộng mở thênh thang. Tất nhiên vẫn sẽ có khó khăn, xui xẻo đeo bám nhưng bạn hoàn toàn có thể lật ngược được thế cờ mà giành thắng lợi.

Tuổi Tỵ là những người khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết người biết ta. Họ luôn có những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ việc gì. Vì vậy mà một khi đã quyết định thì họ gần như đã nắm chắc phần thắng.

Đúng 14h ngày mai (30/6): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 3 con giáp có căn phú quý, dễ kiếm bội tiền, gánh vàng còng lưng, tiền bạc chính thức bùng nổ, cuộc đời chính thức sang trang mới - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Vào 14h ngày 30/6, người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Vì những thành tích tốt nên họ được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp trực tính, ngay thẳng, có sao nói vậy. Nhưng cũng vì thế nên họ dễ làm mất lòng người khác. Nếu biết tiết chế cảm xúc của mình thì có thể trung hòa các mối quan hệ.

Đúng 14h ngày mai (30/6): Ngọc Hoàng điểm tên rót lộc, 3 con giáp có căn phú quý, dễ kiếm bội tiền, gánh vàng còng lưng, tiền bạc chính thức bùng nổ, cuộc đời chính thức sang trang mới - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Vào 14h ngày mai, vận khí của người tuổi Tuất vượng hơn thấy rõ. Con giáp này nhận được nhiều tin vui trong sự nghiệp, chuyện vui nối tiếp nhau. Nếu làm công ăn lượng thì có thêm thu nhập từ công việc làm thêm. Nếu làm nông nghiệp thì mùa màng bội thu. Nếu biết nắm bắt thêm các cơ hội kiếm tiền khác thì Tuất sẽ có hầu bao rủng rỉnh, thu hái bộn tiền.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tuổi tuất tuổi Tỵ tuổi Ngọ 2022

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