100 ngày tới, con giáp nào tài lộc hanh thông, con giáp nào dính thị phi khó gỡ?

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 14:04

Mỗi con giáp mỗi số phận trong 100 ngày tới.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, đời sống vật chất của người tuổi Dậu trong 100 ngày tới rất ổn định. Tuy nhiên, đời sống tình cảm lại không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân chủ yếu là do vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu gặp Hung tinh cản phá.

Thời gian tới đây, tuy Dậu và nửa kia ở bên nhau nhưng hai người ngày càng có ít chủ đề giao tiếp. Nó khiến cho đôi bên có cảm giác dần xa cách nhau.

Chuyện tình cảm cũng làm ảnh hưởng nhiều đến cả bạn và nửa kia. Tuy nhiên, trong 100 ngày tới vận trình tài lộc của người tuổi Dậu tương đối ổn định nên cuộc sống của bản mệnh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tuổi Tuất

Tuất cũng là một trong những con giáp may mắn trong 100 ngày tới. Con giáp này có khởi đầu sự nghiệp rất tốt. Đây là khoảng thời gian mà nhiệt huyết làm việc của người tuổi Tuất cũng được khơi dậy. Những người cầm tinh con Tuất sẽ làm việc tích cực hơn trước đây.

Chính nhờ vậy mà sự nghiệp của bản mệnh sẽ suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, vận trình tình duyên của người tuổi Tuất trong 100 ngày tới lại không được tốt.

100 ngày tới, con giáp nào tài lộc hanh thông, con giáp nào dính thị phi khó gỡ? - Ảnh 1
Dường như giữa bạn và người ấy đang xảy ra mâu thuẫn. Điều này ít nhiều khiến cho tâm trạng của bản mệnh bị ảnh hưởng. Cũng vì điều này mà kéo theo nhiều khía cạnh khác cũng bị ảnh hưởng.

Tuổi Tý

Tử vi trong 100 ngày sắp tới những người tuổi Tý cần phải cẩn thận rất nhiều điều, bởi họ dễ bị người xấu hãm hại, nói xấu sau lưng, gây thiệt hại cả về danh tiếng lẫn tiền bạc. Đặc biệt, người tuổi Tý cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, khi làm việc cần biết mình biết ta, tránh cho người khác giở trò, tóm được điểm yếu mà cản trở, gây phiền phức cho mình. Những người tuổi Tý vốn tính bộc trực nghĩ sao nói thế không cân nhắc suy nghĩ trước sau.

Chính vì vậy, đôi khi những câu nói của bạn lại vô tình xát muối vào trái tim người khác, khiến cho cho ghim trong lòng. Chính vì vậy, những người tuổi Tý cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, đừng bao giờ vì một phút nóng nảy mà làm mất đi cái tốt bạn đã xây dựng bao lâu nay.

* Thông tin mang tính chất tham khảo

Con giáp nào có vận mệnh tốt nhờ sao chiếu phù hộ, đầu tư đâu lãi đó, vận tài khởi sắc khó tin?

Con giáp nào có vận mệnh tốt nhờ sao chiếu phù hộ, đầu tư đâu lãi đó, vận tài khởi sắc khó tin?

Luôn được Sao chiếu mệnh nên con giáp dưới đây đầu tư như nào thì lãi gấp 2 gấp 3.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc