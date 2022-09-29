100 ngày tới, con giáp nào tài lộc hanh thông, con giáp nào dính thị phi khó gỡ?

Mỗi con giáp mỗi số phận trong 100 ngày tới.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, đời sống vật chất của người tuổi Dậu trong 100 ngày tới rất ổn định. Tuy nhiên, đời sống tình cảm lại không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân chủ yếu là do vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu gặp Hung tinh cản phá.

Thời gian tới đây, tuy Dậu và nửa kia ở bên nhau nhưng hai người ngày càng có ít chủ đề giao tiếp. Nó khiến cho đôi bên có cảm giác dần xa cách nhau.

Chuyện tình cảm cũng làm ảnh hưởng nhiều đến cả bạn và nửa kia. Tuy nhiên, trong 100 ngày tới vận trình tài lộc của người tuổi Dậu tương đối ổn định nên cuộc sống của bản mệnh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tuổi Tuất

Tuất cũng là một trong những con giáp may mắn trong 100 ngày tới. Con giáp này có khởi đầu sự nghiệp rất tốt. Đây là khoảng thời gian mà nhiệt huyết làm việc của người tuổi Tuất cũng được khơi dậy. Những người cầm tinh con Tuất sẽ làm việc tích cực hơn trước đây.

Chính nhờ vậy mà sự nghiệp của bản mệnh sẽ suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, vận trình tình duyên của người tuổi Tuất trong 100 ngày tới lại không được tốt.

Dường như giữa bạn và người ấy đang xảy ra mâu thuẫn. Điều này ít nhiều khiến cho tâm trạng của bản mệnh bị ảnh hưởng. Cũng vì điều này mà kéo theo nhiều khía cạnh khác cũng bị ảnh hưởng.

Tuổi Tý

Tử vi trong 100 ngày sắp tới những người tuổi Tý cần phải cẩn thận rất nhiều điều, bởi họ dễ bị người xấu hãm hại, nói xấu sau lưng, gây thiệt hại cả về danh tiếng lẫn tiền bạc. Đặc biệt, người tuổi Tý cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, khi làm việc cần biết mình biết ta, tránh cho người khác giở trò, tóm được điểm yếu mà cản trở, gây phiền phức cho mình. Những người tuổi Tý vốn tính bộc trực nghĩ sao nói thế không cân nhắc suy nghĩ trước sau.

Chính vì vậy, đôi khi những câu nói của bạn lại vô tình xát muối vào trái tim người khác, khiến cho cho ghim trong lòng. Chính vì vậy, những người tuổi Tý cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, đừng bao giờ vì một phút nóng nảy mà làm mất đi cái tốt bạn đã xây dựng bao lâu nay.

* Thông tin mang tính chất tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/100-ngay-toi-con-giap-nao-tai-loc-hanh-thong-con-giap-nao-dinh-thi-phi-kho-go-507175.html