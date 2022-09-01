10 ngày tới, 3 con giáp nhận phúc Ngọc Hoàng hứng lộc Thần Tài, giàu sang vô đối, hưng thịnh phát đạt khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 20:38

Trong vòng 10 ngày tới đây, những con giáp này phúc khí tràn trề, cơ hội gia tăng tài lộc nhiều vô kể, sớm được hưởng vinh hoa phú quý

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Người tuổi Thân vốn thông minh, chỉ cần gặp được cơ hội tốt thì có thể phát huy thế mạnh, có khả năng đổi đời.

Tử vi học có nói, 10 ngày tới, tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống tuổi Thân từ giai đoạn này sẽ có chuyển biến tích cực, mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc lại vô cùng suôn sẻ kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Cơ hội thay đổi cuộc sống xuất hiện trước mặt bản mệnh, chỉ cần bước đến là có thể xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc, tài vận năm sau tăng hơn năm trước, mọi ước muốn đều thành hiện thực, trở thành đại gia chỉ sau một đêm.

10 ngày tới, 3 con giáp nhận phúc Ngọc Hoàng hứng lộc Thần Tài, giàu sang vô đối, hưng thịnh phát đạt khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Tử vi học có nói, 10 ngày tới, tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống tuổi Thân từ giai đoạn này sẽ có chuyển biến tích cực, mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc lại vô cùng suôn sẻ kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

10 ngày tới Dần gặp nhiều may mắn nhờ có Thực Thần trợ vận. Từ đầu tháng tài lộc đã khá khẩm nên Dần có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn. Bản mệnh thời gian này phải chi khá nhiều nhưng lại gặp may mắn khi có người nhà hỗ trợ và cứu cánh. Cộng thêm khoản tiền tích góp bấy lâu nay nên không rơi vào cảnh lao đao.

Ngoài ra, Dần được quý nhân che chở nên có cơ hội làm giàu, tiền vào như nước. Bản mệnh nếu nỗ lực thì sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người. Không chỉ thuận lợi về tài chính, Dần còn có cơ hội thăng quan tiến chức. Thời gian tới, bản mệnh có cuộc sống sung túc hơn hẳn trước đây.

10 ngày tới, 3 con giáp nhận phúc Ngọc Hoàng hứng lộc Thần Tài, giàu sang vô đối, hưng thịnh phát đạt khó ai sánh bằng - Ảnh 2
10 ngày tới Dần gặp nhiều may mắn nhờ có Thực Thần trợ vận. Từ đầu tháng tài lộc đã khá khẩm nên Dần có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu lại có được sự kiên cường và ý chí vô cùng bền bỉ, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc mềm mại, nhẹ nhàng của mình. Tuổi Dậu nếu là nam giới thì vô cùng lịch sự, hào hiệp, hiếm khi nổi nóng, còn là nữ thì thường là những người rất hòa đồng, chan hòa với bạn bè, cẩn trọng và rụt rè khi mới yêu, nhưng khi sâu sắc thì lại đối xử hết mình và vô cùng chân thành.

Theo các chuyên gia phong thủy, 10 ngày tới tuổi Mão sẽ được đền bù mọi may mắn. Từ khoảng thời gian này, tuổi Dậu được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị. Những người tuổi Dậu nên nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để tạo dựng cơ ngơi tiền đồ dành cho mình.

10 ngày tới, 3 con giáp nhận phúc Ngọc Hoàng hứng lộc Thần Tài, giàu sang vô đối, hưng thịnh phát đạt khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Theo các chuyên gia phong thủy, 10 ngày tới tuổi Mão sẽ được đền bù mọi may mắn. Từ khoảng thời gian này, tuổi Dậu được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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