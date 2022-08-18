10 ngày liên tiếp 19/8 - 28/8: 3 con giáp liên tục gặp vận may, trúng số độc đắc, phất lên giàu có, tài lộc liên miên, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 17:50

Trong 10 ngày liền, vận may tài lộc liên tục đến với 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn có tính cẩn thận và kiên nhẫn. Theo tử vi, những người này sẽ gặt hái được nhiều thành quả vào những tháng cuối năm 2022 này. Đặc biệt, 10 ngày liên tiếp 19/8 - 28/8, người tuổi Mão đã cảm nhận được sự biến chuyển theo hướng tích cực trong vận trình của mình.

10 ngày liên tiếp 19/8 - 28/8: 3 con giáp liên tục gặp vận may, trúng số độc đắc, phất lên giàu có, tài lộc liên miên, cầu gì được nấy - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Vướng mắc được tháo gỡ, sai sót được khắc phục, họ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Có thể nói, 10 ngày tới thực sự rất hứa hẹn với người tuổi Mão. Vận trình đi lên, tài lộc của họ sẽ sung túc hơn, cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Hợi chí thú làm ăn, biết cách đối nhân xử thế và chăm làm điều thiện nên đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Càng tích được nhiều công đức Hợi càng uống no lộc trời, tình tiền viên mãn.

10 ngày liên tiếp 19/8 - 28/8: 3 con giáp liên tục gặp vận may, trúng số độc đắc, phất lên giàu có, tài lộc liên miên, cầu gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa

10 ngày liên tiếp 19/8 - 28/8 tiền ùa vào két, của nả vây quanh nên Hợi không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng mà còn một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý trong 10 ngày liên tiếp 19/8 - 28/8 vô cùng may mắn, tài lộc cũng như sự thành công cho những người độ tuổi này. Tuy nhiên thành công chỉ đến với những ai xứng đáng nếu bạn làm ăn thật thà, lương thiện còn nếu làm ăn gian lận thì sẽ chỉ tiêu tốn tiền bạc, các mối quan hệ đều đổ sông đổ bể.

10 ngày liên tiếp 19/8 - 28/8: 3 con giáp liên tục gặp vận may, trúng số độc đắc, phất lên giàu có, tài lộc liên miên, cầu gì được nấy - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Chuyện tình duyên của người tuổi Tý cũng rất thuận lợi để kết hôn, sinh con, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên nếu muốn nhận được nhiều may mắn hơn nữa trong năm Mậu Tuất thì bạn cần năng chùa triền, cho bình an và tâm hồn trong sáng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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