10 ngày cuối tháng 9 dương, 3 con giáp bội thu tài lộc, cuộc đời sang trang, đổi mệnh giàu sang, làm gì cũng vượng phát

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 18:19

10 ngày cuối tháng 9 dương, những người tuổi này có cơ hội thăng tiến, giàu sang không ai bằng

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp vượng quý nhân 10 ngày cuối tháng 9 dương. Bạn bắt tay vào làm gì cũng thuận lợi, lại thêm việc được người giúp đỡ, bạn càng lúc càng tự tin, sẵn sàng hiện thực hóa các kế hoạch của mình.

Người làm kinh doanh được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên.

Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Đây có thể chính là lúc bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, giúp mọi chuyện suôn sẻ gấp nhiều lần dự tính.

10 ngày cuối tháng 9 dương, 3 con giáp bội thu tài lộc, cuộc đời sang trang, đổi mệnh giàu sang, làm gì cũng vượng phát - Ảnh 1
Bạn bắt tay vào làm gì cũng thuận lợi, lại thêm việc được người giúp đỡ, bạn càng lúc càng tự tin, sẵn sàng hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 9 dương, vận trình tổng thể tuổi Tuất thuận lợi hết mực. Công việc suôn sẻ, thuận lợi khi được quý nhân hỗ trợ. Tuy bản mệnh bận rộn hơn rất nhiều nhưng gặt hái được không ít thành công trong thời gian này.

Tuổi Mão

10 ngày cuối tháng 9 dương, vận trình tổng thể của tuổi Mão“thuận buồm xuôi gió”. Hầu như ngày nào cũng có tin vui về tài lộc. Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân.

Tình hình tài chính của bạn nói chung gặt hái nhiều thành công, có những điểm sáng nhất định.

10 ngày cuối tháng 9 dương, 3 con giáp bội thu tài lộc, cuộc đời sang trang, đổi mệnh giàu sang, làm gì cũng vượng phát - Ảnh 2
10 ngày cuối tháng 9 dương, vận trình tổng thể của tuổi Mão“thuận buồm xuôi gió”. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình có nhiều điều bất trắc. Đôi bên tưởng chừng đã hòa giải nhưng trên thực tế, vẫn còn những ngọn lửa nhen nhóm chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi là sẽ bùng lên.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Ngọ thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Ngọ 10 ngày cuối tháng 9 dương sẽ là tiền tài, công danh.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Ngọ đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn, ai cũng ganh tỵ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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