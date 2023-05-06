10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp khí thế hiên ngang, vận trình đỏ rực, trăm trận trăm thắng, sự nghiệp vững vàng, nhiều người ngưỡng mộ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ rất trưởng thành và lạc quan. Họ không sợ vất vả hay áp lực trong cuộc sống.

Họ cũng không thiếu cơ hội may mắn để thay đổi. 10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch, con giáp tuổi Ngọ sẽ không còn dậm chân tại chỗ nữa.

Con giáp này sẽ không ngừng tìm cách cải thiện cuộc sống, giúp cho cho cuộc sống của mình ngày càng viên mãn hơn.

Những người này có thể buông bỏ mọi trói buộc, có thêm dũng khí để làm những gì họ muốn làm. Kết quả, con giáp này sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã định một cách kín đáo.

Bản thân người tuổi Ngọ sẽ làm tốt mọi việc, ngày càng trưởng thành, triển vọng trong tương lai rộng mở và mọi rắc rối đều có thể được giải quyết triệt để.

Tuổi Dậu

10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch, tuổi Dậu có cuộc sống suôn sẻ, tài vận phát đạt. Cuộc đời tuổi Dậu thường ít trải những sóng gió lớn, nhưng sẽ gặp vài thử thách để gọt giũa bản thân cũng như tích lũy kinh nghiệm sống. Bên cạnh bản mệnh thường có nhiều quý nhân giúp đỡ, cho nên những khó khăn cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu trong vốn là những người rất cố gắng, có chí tiến thủ, do đó về phương diện tài chính có những quan điểm độc đáo của riêng mình. Bản mệnh giỏi trong việc quản lý tài chính, tích lũy của cải từ nghề chính lẫn nghề phụ, có thể đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Thời điểm này, Tuổi Dậu cũng sẽ chủ động hợp tác với người thân và bạn bè xung quanh trong một số công việc kinh doanh phụ trong năm nay, thu về khoản tiền đáng kể trong tài khoản. Tuy nhiên, tuổi Tuất nên lưu ý sau khi có tiền thì nên khiêm tốn và kiềm chế, tuyệt đối không được phô trương sự giàu có.

Tuổi Tuất‏

‏Bản mệnh là người sống lý trí, nhưng rất tình cảm, chân thành với mọi người xung quanh. Họ ít khi thờ ơ trước tình cảnh của người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè thân thiết. Do đó, con giáp này có thể không quan hệ quá rộng, nhưng mỗi mối quan hệ đều rất chất lượng. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, họ dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, được quý nhân "để mắt" và tương trợ.

Ảnh minh họa: Internet

‏Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được.

10 ngày cuối tháng 3 Âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

‏Cần lưu ý rằng, đến tháng tiếp theo, dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi. Do đó, thời điểm này, bản mệnh cần tập trung vào nhiệm vụ, giữ được tinh thần hăng hái, thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Nên bắt đầu việc theo dõi, đánh giá những đối tượng hoặc kế hoạch làm ăn khả thi để có sự chuẩn bị, khi thời cơ đến, lập tức bung sức và gặt hái thành công.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.