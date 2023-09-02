10 ngày cuối cùng của tháng 9/2023, top 3 con giáp được Thần Tài ‘nhắm trúng’, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp như ‘mọc cánh’, lộc lá sum suê, vạn vật đón điềm lành

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 08:56

10 ngày cuối cùng của tháng 8/2022, tuổi Hợi được Thần tài ưu ái, quý nhân trợ giúp nên về nhiều mặt sẽ đều thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Hợi

10 ngày cuối cùng của tháng 9, tuổi Hợi được Thần tài ưu ái, quý nhân trợ giúp nên về nhiều mặt sẽ đều thuận lợi, suôn sẻ. Nhân lúc được sao tốt chiếu rọi, tuổi Hợi hãy mạnh dạn bắt tay vào công việc, mở rộng việc kinh doanh.

Chưa kể, đúng ngày hôm nay, con giáp may mắn gặp được quý nhân, ban cho nhiều vận đổi đời, nhớ nắm bắt ngay nhé!

10 ngày cuối cùng của tháng 9/2023, top 3 con giáp được Thần Tài ‘nhắm trúng’, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp như ‘mọc cánh’, lộc lá sum suê, vạn vật đón điềm lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, 10 ngày cuối cùng của tháng 9 là một ngày cực may mắn của con giáp này. Tuổi Mão được cho là kiểm soát được mọi việc xung quanh mình. Ngoài ra, họ còn nhận được sự tín nhiệm của người khác và thậm chí trở thành người dẫn đường.

Con giáp may mắn rất bận rộn với các dự án, nhưng chỉ cần họ luôn cẩn trọng với các lựa chọn của họ thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay, tài chính cũng được đảm bảo vững chắc.

10 ngày cuối cùng của tháng 9/2023, top 3 con giáp được Thần Tài ‘nhắm trúng’, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp như ‘mọc cánh’, lộc lá sum suê, vạn vật đón điềm lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, 10 ngày cuối cùng của tháng 9, tuổi Thìn nằm trong số những con giáp đỏ nhất. Bản mệnh có những giai đoạn may mắn của riêng mình và việc nắm bắt được các thời điểm này để tận dụng chúng là rất quan trọng.

Đây chính là thời điểm vận số của người tuổi Thìn bắt đầu “lên hương”, trí tuệ sáng suốt, nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo được sinh sôi, giúp ích nhiều trong công việc của họ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 7 ngày đầu tháng 9 (từ 2/9-8/9), 3 con giáp MỘT BƯỚC LÊN MÂY tiền nhiều như núi, GIÀU LÊN TRÔNG THẤY, đổi đời ngoạn mục

Tử vi 7 ngày đầu tháng 9 (từ 2/9-8/9), 3 con giáp MỘT BƯỚC LÊN MÂY tiền nhiều như núi, GIÀU LÊN TRÔNG THẤY, đổi đời ngoạn mục

7 ngày đầu tháng 9, công việc của họ sẽ chuyển biến rõ rệt, nếu như không thăng quan tiến chức thì cũng sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp riêng. 

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