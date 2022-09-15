10 giờ sáng ngày 15/9/2022 là thời gian "hoàng kim" để 3 con giáp này làm giàu, gặt hái nhiều thành công, thu gom tiền bạc về đầy túi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, khoảng 10 giờ trở đi, có 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng để đổi vận giàu sang, 1 tay nâng sự nghiệp đến gần hơn với đỉnh cao, 1 tay nâng tiền tài chạm nóc sung sướng. Cuộc sống càng về sau càng hạnh phúc không có gì so sánh được.
- Sau những ngày dài sống cực khổ, từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp này sẽ nhận tài lộc mỏi tay, được quý nhân phù trợ, tranh thủ gom vàng hốt bạc đầy nhà
- Chúc mừng 3 con giáp may mắn sau đây được gọi tên phát tài, cuộc đời bước sang trang mới trong 10 ngày tới (14/9 - 23/9) ăn chơi hưởng lạc thỏa thích, sự nghiệp mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai
Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mang nét tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết, lạc quan, có chí tiến thủ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh.
Theo tử vi cho biết, ngày hôm nay từ 10 giờ trở đi, con giáp tuổi Tý nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn, của cải tăng lên. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.
Tuổi Tị
Ngày 15/9/2022 này, vào lúc 10 giờ, Chính Ấn hậu thuẫn, sự nghiệp của người tuổi Tị tiến triển khá tốt. Các kế hoạch diễn ra trôi chảy đúng như dự tính ban đầu của bạn. Hơn nữa, con giáp này còn rất biết cách dẫn dắt người khác, ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh.
Chẳng những sự nghiệp, đường tài lộc của bạn khá hanh thông. Con giáp này được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.
Tuổi Thân
Tử vi ngày mới cho biết, từ 10 giờ trở đi, tiền bạc của con giáp này sẽ rủng rỉnh hơn. Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp này cũng đang gia tăng, bạn thấy rõ được số tiền của mình đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bạn cảm thấy rất an tâm.
Nhưng người tuổi Thân hãy khôn ngoan với đồng tiền của chính mình. Đừng mua sắm bốc đồng. Hãy tìm kiếm, tham khảo thông tin trước khi quyết định có nên mua món đồ mà mình thích hay không nhé.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.