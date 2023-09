Viêm hang vị dạ dày không nên ăn gì và những điều cần biết

Hang vị là đoạn gần cuối của dạ dày trước môn vị. Khi bị viêm hang vị dạ dày người bệnh cần điều trị ngay để tránh trở thành mãn tính cũng như gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như loét hang vị dạ dày, chảy máu dạ dày, hẹp môn vị… Và việc ăn uống có thể hỗ trợ điều trị căn bệnh này hiệu quả. Bởi các loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày quyết định đến sự khỏe lên hoặc yếu đi của dạ dày. Do đó, để làm giảm gánh nặng đồng thời chữa lành vết thương hiệu quả thì bạn cần chú ý hơn đến thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Bạn cần ghi chép chi tiết và cụ thể về việc viêm hang vị dạ dày không nên ăn gì và ăn gì? Để từ đây xây dựng chế độ ăn uống cho phù hợp.

Viêm hang vị dạ dày là gì?

Viêm hang vị dạ dày là một tình trạng nghiêm trọng khiến cho người bệnh gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu hóa vì xuất hiện vết loét hoặc vết trợt, xung huyết ở hang vị dạ dày. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do ăn uống không khoa học, ăn quá no hoặc quá đói, khi vừa ăn vừa đọc sách hoặc là xem tivi, hay là ăn quá khuya và sử dụng thực phẩm bẩn... sẽ khiến dạ dày làm việc quá mức, điều này dẫn đến tình trạng loét dạ dày. Bên cạnh đó, thường xuyên sử dụng kháng sinh với liều lượng lớn cộng với nhịp sống hối hả như hiện nay, căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân gây nên viêm hang vị dạ dày. Bởi khi căng thẳng kéo dài sẽ làm gia tăng tình trạng co bóp ở dạ dày, đồng thời kích thích tăng tiết axit dịch vị, gây mất cân bằng độ pH và sẽ làm bào mòn niêm mạc dạ dày.