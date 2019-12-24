Viêm hang vị dạ dày không nên ăn gì và những điều cần biết

Viêm hang vị dạ dày là một tình trạng nghiêm trọng khiến cho người bệnh gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu hóa vì xuất hiện vết loét hoặc vết trợt, xung huyết ở hang vị dạ dày. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do ăn uống không khoa học, ăn quá no hoặc quá đói, khi vừa ăn vừa đọc sách hoặc là xem tivi, hay là ăn quá khuya và sử dụng thực phẩm bẩn... sẽ khiến dạ dày làm việc quá mức, điều này dẫn đến tình trạng loét dạ dày. Bên cạnh đó, thường xuyên sử dụng kháng sinh với liều lượng lớn cộng với nhịp sống hối hả như hiện nay, căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân gây nên viêm hang vị dạ dày. Bởi khi căng thẳng kéo dài sẽ làm gia tăng tình trạng co bóp ở dạ dày, đồng thời kích thích tăng tiết axit dịch vị, gây mất cân bằng độ pH và sẽ làm bào mòn niêm mạc dạ dày.

Hang vị là đoạn gần cuối của dạ dày trước môn vị. Khi bị viêm hang vị dạ dày người bệnh cần điều trị ngay để tránh trở thành mãn tính cũng như gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như loét hang vị dạ dày, chảy máu dạ dày, hẹp môn vị… Và việc ăn uống có thể hỗ trợ điều trị căn bệnh này hiệu quả. Bởi các loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày quyết định đến sự khỏe lên hoặc yếu đi của dạ dày. Do đó, để làm giảm gánh nặng đồng thời chữa lành vết thương hiệu quả thì bạn cần chú ý hơn đến thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Bạn cần ghi chép chi tiết và cụ thể về việc viêm hang vị dạ dày không nên ăn gì và ăn gì? Để từ đây xây dựng chế độ ăn uống cho phù hợp.

Để tránh bệnh chuyển nặng, trong quá trình điều trị bệnh viêm hang vị dạ dày bạn cần tránh ăn các thực phẩm sau đây:

Ngoài ra, viêm hang vị dạ dày xảy ra có thể là do vi khuẩn H.Pylori gây nên. Loại vi khuẩn này phát triển rất nhanh, khiến cho tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng và xuất hiện các triệu chứng như ăn không thấy ngon, cảm giác bị chướng bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát thượng vị, rối loạn bài tiết phân… Do đó, để điều trị căn bệnh này, bên cạnh việc sử dụng thuốc theo toa của bác sĩ chuyên khoa kê, bệnh nhân cũng cần thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày cho phù hợp, đặc biệt là có chế độ dinh dưỡng hợp lý, để nhanh chóng hồi phục. Vì vậy, viêm hang vị không nên ăn gì và nên ăn gì cần trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với người bệnh.

+ Bệnh nhân viêm hang vị dạ dày cần hạn chế sử dụng các thực phẩm làm tăng tiết axit dạ dày như cà phê, tiêu ớt, bột ngọt, cà ri, xoài xanh, giấm, chùm ruột, mù tạt… Cũng như hạn chế các thức ăn chế biến dưới dạng chiên xào, nướng, quay… Đồng thời, người bệnh cần loại bỏ thịt nguội, các loại thức ăn nhanh, lạp xưởng… ra khỏi khẩu phần ăn mỗi ngày, để cải thiện tình trạng viêm loét hang vị dạ dày.

Không nên ăn thức ăn nhanh khi bị viêm hang vị

+ Khi bị viêm hang vị dạ dày người bệnh không nên sử dụng nhóm thực phẩm khó tiêu và giàu chất xơ như rau hẹ, khoai môn, đậu già, củ cải già… để tránh viêm loét nặng. Trong trường hợp vẫn muốn ăn, bệnh nhân nên nấu chín nhừ hoặc xay nhuyễn, để giảm gánh nặng cho dạ dày.

+ Không nên ăn nấm non mới nhú bởi chúng chứa amatina phalloides khi vào cơ thể có thể gây ngộ độc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hang vị dạ dày.

+ Hải sản bao gồm cua, tôm, ghẹ… cũng là thực phẩm mà người bệnh viêm hang vị dạ dày không nên ăn. Bởi chúng chứa lượng protein cao, làm tăng nguy cơ kích ứng dạ dày.

+ Ngoài ra, người bệnh viêm hang vị dạ dày cũng nên loại bỏ susu, măng tươi, khoai mì ra khỏi thực đơn ăn hàng ngày do chứa nhiều axit cyanhydric không tốt cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, những loại thức uống có ga, nước ngọt, rượu, bia… góp phần phá hủy đi lớp niêm mạc dạ dày và tạo ra môi trường tốt cho loại vi khuẩn HP sinh trưởng, làm giảm chức năng hấp thu của các chất, đồng thời bào mòn dạ dày... Do đó, người bệnh cũng nên hạn chế sử dụng để tránh bệnh chuyển biến xấu.

Viêm hang vị dạ dày không nên ăn măng tươi

Qua đây có thể thấy, việc viêm hang vị nên kiêng ăn gì là rất quan trọng, vì ảnh hưởng trực tiếp đến sự phục hồi của dạ dày và hệ thống hóa. Do đó, người bệnh không nên chủ quan.

Viêm hang vị dạ dày nên ăn gì?

Để cải thiện tình trạng của bệnh, giúp trung hòa lượng axit trong dạ dày, người bệnh nên bổ sung các loại thực phẩm sau đây vào trong thực đơn hàng ngày:

Thực phẩm giúp trung hòa axit

Muốn trung hòa hiệu quả lượng axit tăng cao trong dạ dày để tiêu hóa thức ăn, bạn hãy thường xuyên ăn sữa chua, trà hoa cúc, hạnh nhân… đây là những thực phẩm có hàm lượng Canxi cao, giàu khoáng chất, chất kiềm, làm giảm nhanh chóng cảm giác đau, nóng rát và khó chịu ở bụng do giúp trung hòa acid trong dạ dày, trở về trạng thái cân bằng. Chính vì vậy, chúng được xem là giải pháp khắc phục giúp kiểm soát triệu chứng bệnh viêm hang vị.

Sữa chua tốt cho người bị đau dạ dày

Thực phẩm chống viêm và làm lành vết loét

Viêm hang vị dạ dày khiến cho chức năng chuyển hóa và hấp thu chất dinh dưỡng của dạ dày giảm dần. Khiến cho cơ thể không tổng hợp được các chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể, giảm hấp thu, kéo theo sức khỏe yếu dần. Bên cạnh đó các vết loét ngày càng rộng, nếu không được điều trị sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Để cải thiện tình trạng này bạn uống nước ấm mật ong, ăn nhiều bắp cải, chuối… Những loại đồ ăn thức uống này có tác dụng kháng viêm và chống khuẩn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn Hp gây bệnh, đồng thời giúp chữa lành vết loét. Bên cạnh đó chúng còn cung cấp một lượng lớn vitamin và khoáng chất để ngừa tình trạng viêm loét phát triển trên diện rộng.

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Thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo

Các loại thực phẩm giàu protein khi được nạp vào cơ thể sẽ giúp sửa chữa các vết loét xuất hiện trong dạ dày, đồng thời nâng cao sức đề kháng cho thể. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên sử dụng các loại thực phẩm giàu protein và ít chất béo là tốt nhất. Nếu dùng đồ ăn thức uống có lượng đạm và chất béo cao có thể gây khó tiêu và khiến bệnh thêm tồi tệ. Do đó, hàng ngày người bệnh nên bổ sung một số thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo như sữa tươi, trứng gà, thịt gà, đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành…

Thực phẩm giàu protein nhưng ít chất béo tốt cho dạ dày

Ngoài ra, người bệnh cũng cần bổ sung thêm các loại thức ăn giàu hàm lượng chất chống oxy hóa flavonoid để thúc đẩy làm lành vết loét và giúp hỗ trợ điều trị bệnh.

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm tốt để bổ sung, người bệnh cũng cần chú ý đến giờ giấc ăn uống. Hãy ăn đúng giờ để hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn, đồng thời cần chia nhỏ khẩu phần ăn và thực hiện nguyên tắc ăn chậm, nhai kỹ giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, từ đó giúp hỗ trợ điều trị viêm hang vị hiệu quả hơn.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp các bạn biết được viêm hang vị dạ dày không nên ăn gì và nên ăn gì để giúp bệnh tình thuyên giảm nhanh chóng. Bệnh sẽ không đeo bám từng ngày khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức cũng như không làm ảnh hưởng đến chế độ sinh hoạt mỗi ngày.