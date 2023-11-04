Uống quá nhiều nước, cơ thể sẽ bật những “tín hiệu” nguy hiểm này không phải ai cũng biết

Sức khỏe 04/11/2023 10:29

Nữ diễn viên nổi tiếng Brooke Shields gần đây bị co giật do uống quá nhiều nước và các chuyên gia cảnh báo những dấu hiệu này cho thấy cơ thể đang quá tải khi uống nhiều nước.

Trong một cuộc phỏng vấn mới với tạp chí Glamour, nữ diễn viên Brooke Shields tiết lộ rằng cô đã trải qua một cơn co giật khi đang ở New York vào tháng 9 vừa qua.

“Tôi đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn và uống rất nhiều nước, nhưng tôi không biết mình thiếu natri. Tôi đợi một chiếc Uber. Khi đi xuống cầu thang, tôi bắt đầu trông kỳ lạ và những người đi cùng tôi hỏi: 'Bạn ổn không?”, cô nhớ lại.

Ngôi sao 58 tuổi nhớ lại việc bước vào một nhà hàng trong tình trạng choáng váng ngay trước khi bị “sủi bọt mép, xanh xao toàn thân, cố nuốt lưỡi”.

Thẳng thắn nói về sự kiện được ghi lại, Shields nói với tạp chí rằng cô đã “chết đuối” bản thân do uống quá nhiều nước.

Uống quá nhiều nước, cơ thể sẽ bật những “tín hiệu” nguy hiểm này không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Jonathan Parker , bác sĩ giải phẫu thần kinh tại Phòng khám Mayo ở Arizona, một số cơn động kinh có thể do uống quá nhiều nước.

Ông nói: “Động kinh co cứng co giật toàn thể đề cập đến một loại cơn động kinh trong đó bạn nhận thấy cơ bắp cứng lại và sau đó là hiện tượng giật cơ”.

Bác sĩ Parker giải thích rằng trong giai đoạn như vậy, hoạt động điện bất thường trong não sẽ lan sang cả hai bán cầu, phá vỡ trật tự tự nhiên của mọi thứ và gây ra hoạt động thể chất bất thường.

Động kinh co cứng co giật toàn thể có thể bị kích động hoặc vô cớ. Bác sĩ Parker nói: “Những trường hợp không có nguyên nhân là kết quả của các vấn đề về cấu trúc như khối u, tiền sử đột quỵ trước đó, những điều mà bạn không thể xác định ngay lập tức”.

Mặt khác, động kinh co cứng co giật toàn thể có thể do một số loại thuốc, chấn thương não, sốt quá mức và rối loạn điện giải gây ra. Những gì đã xảy ra với Shields có thể thuộc loại khả năng sau.

Parker giải thích rằng nước uống được, tự nhiên có hàm lượng chất điện giải thấp. Kết quả là, uống quá nhiều có thể có nguy cơ làm loãng chất điện giải có trong máu và ảnh hưởng đến nồng độ natri trong máu - một giọt có thể gây co giật.

Làm thế nào để biết uống quá nhiều nước

Theo bác sĩ Parker, “Có rất nhiều yếu tố cần lưu ý: kích thước cơ thể của bạn, bạn đã ở bên ngoài bao lâu và liệu bạn có đổ mồ hôi và mất nước hay không”, ông nói. Đặc biệt lưu ý rằng hiếm khi người ta uống nhiều nước đến mức gây rối loạn điện giải gây co giật.

Theo Mayo Clinic , lượng chất lỏng trung bình, vừa đủ là khoảng 15,5 cốc đối với nam và 11,5 cốc đối với phụ nữ ở vùng khí hậu ôn đới.

Tuy nhiên, điều này bao gồm bất kỳ loại chất lỏng nào  kể cả các loại đồ uống và thực phẩm bổ sung nước khác.

Uống quá nhiều nước, cơ thể sẽ bật những “tín hiệu” nguy hiểm này không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Parker đề nghị chú ý đến mức độ khát của bạn khi cố gắng đánh giá lượng nước thực sự cần bổ sung.

Ông nói: “Không có một lượng nước phù hợp cho tất cả các loại nước mà bạn nên hoặc không nên uống, nhưng bạn nên uống khi khát. Ví dụ: nếu bạn uống hơn một lít mỗi giờ nhưng lại ngồi trong nhà, không đổ mồ hôi hoặc mất nước và không khát, thì bạn có thể đang gặp vấn đề”.

Bạn cũng có thể quan sát nước tiểu của mình: Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc gần như trong thì bạn đang đủ nước. Nước tiểu sẫm màu hơn có thể là dấu hiệu bạn cần sử dụng thêm một chút nước”.

Làm thế nào để biết bạn bị động kinh co cứng co giật toàn thể

Khi kể lại sự kiện y tế, Shields đề cập rằng những người xung quanh nhận thấy cô ấy trông “kỳ lạ”, một mô tả mà bác sĩ Parker liên tưởng đến “linh hồn” mà một số bệnh nhân có ngay trước khi lên cơn động kinh.

“Hãy tưởng tượng nó như một dấu hiệu cảnh báo, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong ngực hoặc cảm giác tê cóng ở một phần cơ thể hoặc một cảm giác như đã từng trải qua. Một số điều này có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm xuất hiện ngay trước khi một cơn co giật xảy ra”, Parker nói.

Uống quá nhiều nước, cơ thể sẽ bật những “tín hiệu” nguy hiểm này không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt điều trị, cách thành công nhất để tránh một cơn co giật khác là “loại bỏ tác nhân kích động”.

Cho dù điều đó liên quan đến việc uống quá nhiều nước hay dùng một loại thuốc cụ thể, chỉ cần tránh nguyên nhân gây ra cơn động kinh sẽ ngăn cản sự tái phát.

Các cơn động kinh vô cớ phức tạp hơn một chút vì chúng không thể được xác định chính xác bằng một hành động cụ thể. Trong nhiều trường hợp như vậy, các chuyên gia y tế sẽ đề nghị dùng thuốc điều trị động kinh hoặc có lẽ là phẫu thuật.

Dù trường hợp là gì, hãy đảm bảo gọi ngay một chuyên gia y tế khi bạn trải qua bất kỳ cảm giác nào được mô tả ở trên.

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Từ khóa:   sức khỏe uống nước động kinh

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