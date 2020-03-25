Triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ và cách phòng ngừa

Trước đây, đa phần những người cao tuổi mới bị thoái hóa đốt sống cổ. Còn ngày nay, tỷ lệ người mắc bệnh trẻ tuổi đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là dân văn phòng ngồi lâu hoặc công nhân làm việc nặng. Thoái hóa đốt sống cổ khiến người bệnh vô cùng khó chịu, đời sống hàng ngày cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc nhận biết được các triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ kịp thời và điều trị sẽ giúp tránh được các biến chứng nguy hiểm về sau.

Triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ nếu để lâu sẽ gây nên những biến chứng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là thoái hóa đốt sống cổ?

Thoái hóa đốt sống cổ là tình trạng sụn khớp, dây chằng và các đĩa liên đốt với các màng bị tổn thương và thoái hóa, từ đó hình thành gai xương nằm cạnh khớp.

Triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ là gì?

Trong giai đoạn ban đầu, triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ chỉ có một vài dấu hiệu đau khi quay cổ, vận động, nếu nghỉ ngơi sẽ giảm ngay. Khi bệnh tình ngày càng nặng, cảm giác đau sẽ lan từ gáy đến bả vai, tai, cánh tay, khiến tư thế cổ bị sai lệch như sái cổ, vẹo cổ, nhức đầu và hạn chế vận động.