Trẻ mắc viêm phổi do Mycoplasma gia tăng, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường

Tại Trung tâm Hô hấp hiện mỗi ngày tiếp nhận từ 150-160 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó các ca nhiễm Mycoplasma Pneumoniae chiếm khoảng 30%, đồng nghĩa là hàng ngày có khoảng 30-40 bệnh nhân nằm điều trị.

Theo thông tin từ báo điện tử VietnamPlus, ngày 26/6, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian gần đây các bác sỹ Trung tâm Hô hấp tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện do viêm phổi, trong đó có nhiều trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma với các triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường.

Bệnh nhi B.N (8 tuổi, Lào Cai) trước đó xuất hiện sốt cao liên tục, húng hắng ho, gia đình cho trẻ đi khám tại bệnh viện gần nhà được chẩn đoán sốt virus. Trẻ được theo dõi tại nhà thêm 3 ngày nhưng tình trạng sốt không hết.

Theo các bác sỹ, trẻ mắc bệnh nếu không được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng, dẫn tới trẻ suy hô hấp và nguy hiểm tính mạng.

Trẻ được đưa vào Trung tâm hô hấp (Bệnh viện Nhi Trung ương) diễn biến bệnh ngày thứ 5, với biểu hiện sốt cao liên tục từng cơn, ho khan, phát ban toàn thân, chụp X- Quang phổi có hình ảnh viêm phổi thuỳ. Bệnh nhi được các bác sỹ chỉ định làm xét nghiệm chuyên sâu để định danh chính xác tên loại vi khuẩn gây ra tình trạng trên.

Bác sĩ khám cho một trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma - Ảnh: Báo điện tử VietnamPlus

Kết quả xét nghiệm Mycoplasma Pneumoniae Real-time PCR dương tính. Sau 5 ngày điều trị với kháng sinh đặc hiệu, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, hết sốt, không khó thở, phổi cải thiện rõ rệt.

Một trường hợp khác là bệnh nhi L.D.T (10 tuổi, ở Thái Bình) được đưa đến Trung tâm Hô hấp trong tình trạng ho nhiều kèm sốt cao liên tục, đau ngực, khó thở, phát ban toàn thân đã điều trị tại bệnh viện tuyến dưới 9 ngày không đỡ. Sau khi nhập viện khai thác tiền sử và thăm khám lâm sàng, chụp X-Quang các bác sỹ chẩn đoán trẻ bị viêm phổi thuỳ/tràn dịch màng phổi trái do Mycoplasma. Hiện tại sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo, ăn tốt, không đau ngực, không khó thở và có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, viêm phổi có nhiều căn nguyên, trong đó Mycoplasma Pneumoniae (vi khuẩn không điển hình) là tác nhân quan trọng gây viêm phổi ở cộng đồng ở trẻ em. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên hay gặp ở nhóm trẻ lớn.

Hiện nay, tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 150-160 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó các ca nhiễm Mycoplasma Pneumoniae chiếm khoảng 30%.

Bác sĩ Hanh cho biết, những triệu chứng viêm phổi do Mycoplasma ở trẻ rất dễ nhầm với những tác nhân viêm phổi khác như viêm phổi do virus, viêm phổi do vi khuẩn khác vì có những biểu hiện như: sốt, ho, khó thở hoặc chụp phim X-quang phổi có những tổn thương trên phim.

Tuy nhiên, để chẩn đoán xác định tác nhân viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae cần phải làm xét nghiệm đặc hiệu.

Viêm phổi do vi khuẩn hay virus nói chung và viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae nói riêng con đường lây truyền tiếp xúc qua đường giọt bắn, cho đến nay chưa có vaccine phòng Mycoplasma. Để bảo đảm dự phòng cho trẻ cha mẹ cần bảo đảm một số nguyên tắc: Rửa tay bằng xà phòng; bảo đảm cho trẻ sống trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát; không tiếp xúc với những trẻ có những biểu hiện ho, sốt.

Viêm phổi do Mycoplasma là một bệnh nhiễm trùng ở phổi khá phổ biến - Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngoài ra, cho trẻ có những chế độ dinh dưỡng phù hợp, giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Ăn đủ ô vuông thức ăn có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, đảm bảo đầy đủ vitamin và khoáng chất.

Đặc biệt cha mẹ nên cho trẻ tiêm phòng theo đúng lịch, bởi vì nhiễm Mycoplasma Pneumoniae có thể đồng nhiễm thêm những vi khuẩn khác như phế cầu, Hip….

Khi vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae xâm nhập vào cơ thể, thời gian ủ bệnh khoảng từ 2 đến 3 tuần. Sau thời gian này, bệnh sẽ khởi phát và trải qua những triệu chứng sau: Ban đầu trẻ có những biểu hiện viêm long đường hô hấp: hắt hơi, sổ mũi, sốt.

Trẻ em bị viêm phổi có thể bị sốt cao, sốt liên tục từ 39 đến 40 độ C. Ngoài ra trẻ còn ho nhiều, ho rũ rượi từng cơn, ho đi kèm khó thở, thở nhanh gấp gáp. Những trẻ lớn có thể có cảm giác đau ngực, đau đầu, đau cơ, cứng cơ…

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu thấy trẻ có những biểu hiện như viêm long đường hô hấp, sốt cao, ho khó thở và đặc biệt là xảy ra ở những trẻ lớn từ 4-10 tuổi, thì nên đưa trẻ đến những cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và làm xét nghiệm chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể bệnh nhân có những biến chứng mà cha mẹ không thể phát hiện ra như: sốt cao có biểu hiện ngoài phổi, hoặc có thể viêm phổi nặng và suy hô hấp.