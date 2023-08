Một nhóm nghiên cứu cho biết khả năng mắc bệnh hen suyễn nếu các triệu chứng hô hấp kéo dài sau khi nhiễm bệnh.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu các triệu chứng về đường hô hấp như ho và khó thở tiếp tục kéo dài sau khi nhiễm COVID-19, thì đó có thể là bệnh hen suyễn.

Một nhóm nghiên cứu của giáo sư Kim Sang-heon, Lee Hyun, Kim Bo-geun thuộc Khoa Hô hấp và Dị ứng của Bệnh viện Đại học Hanyang đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “Bệnh hen suyễn mới khởi phát sau COVID-19 ở người lớn sau khi nhiễm COVID-19” được đăng trên ấn bản trực tuyến tháng 4 của tạp chí quốc tế "The Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice" (trang trích dẫn 11.02).

Nhiều bệnh nhân đã bị nhiễm COVID-19 tiếp tục có các triệu chứng hô hấp khác nhau ngay cả sau khi hồi phục. Ví dụ như ho kéo dài, thở khò khè và khó thở. Mặc dù đây là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân hen suyễn nhưng chưa có nghiên cứu nào về mối liên quan giữa các triệu chứng sau khi nhiễm COVID-19 và đợt bùng phát hen suyễn mới.

Nhóm nghiên cứu cho biết khả năng mắc bệnh hen suyễn nếu các triệu chứng hô hấp kéo dài sau khi nhiễm COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Kim đã chọn 36 bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh hen suyễn trong số 394 bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp sau khi khỏi bệnh do nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Hanyang từ tháng 4 đến tháng 10/2022. Trong số đó, 16 bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn trước đây và 17 bệnh nhân có các triệu chứng hen suyễn trước khi mắc COVID-19 đã được phân tích bệnh hen suyễn.

Kết quả có 6 bệnh nhân (1,5%) được chẩn đoán mắc hen suyễn mới. Con số này cao hơn đáng kể so với bệnh nhân hen suyễn trong cùng nhóm bệnh nhân không nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Hanyang trong cùng thời gian.

Giáo sư Kim Sang-heon cho biết: “Hầu hết mọi người có xu hướng nghĩ rằng các triệu chứng hô hấp vẫn tồn tại ngay cả sau khi hồi phục từ COVID-19 là di chứng lâu dài. Nhưng thực tế cần được kiểm tra cụ thể".

Chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B: Người mắc được tự do đi lại nhưng không còn được điều trị miễn phí Theo luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định người mắc các bệnh nhóm B không bị cấm đi lại, nhưng nếu cố tình lây nhiễm vẫn sẽ bị xử phạt theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/covid-19-co-lam-gia-tang-cac-ot-bung-phat-benh-hen-suyen-moi-khong-596007.html