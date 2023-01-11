Tin lời spa làm đẹp đón Tết, người phụ nữ nhận cái kết 'đắng' suýt biến dạng môi

Theo Báo Tin Tức, thấy quảng cáo trên mạng về dịch vụ xăm môi làm đẹp đón Tết, chị T.N.H. (40 tuổi, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã đến cơ sở spa với mong muốn cải thiện tình trạng môi thâm. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày làm đẹp, miệng chị H. xuất hiện mụn nước nhỏ li ti, sưng đau, khô nứt, đóng vảy, nhiễm trùng và không ăn uống được.

Ngay lập tức, chị H. được cho uống thuốc chống viêm giúp môi mềm, tránh nứt sâu hơn và được thoa kem dưỡng ẩm; đồng thời, người bệnh được kê thuốc bôi làm mềm da và uống chống nhiễm trùng. Qua 5 ngày điều trị, môi chị T.N.H. đã hết sưng, nứt nẻ, đau, tê và cử động môi dễ dàng, ăn uống thoải mái hơn.

Qua thăm khám, TS. BS Đặng Thị Ngọc Bích, chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, môi chị H. bị sưng, khô, đóng vảy dày, nứt nẻ, nổi mụn nước li ti quanh môi. Kết quả chẩn đoán cho thấy chị H. bị nhiễm trùng do xăm môi. Nếu không điều trị kịp thời có khả năng mưng mủ, nhiễm trùng nặng, để lại sẹo và biến dạng môi.

Theo lời kể của chị H., lướt mạng thấy một cơ sở spa quảng cáo về dịch vụ xăm môi làm đẹp đón Tết, chị đã đăng ký với mong muốn cải thiện tình trạng môi thâm. Nhân viên spa khen máu của chị lành tính nên xăm dễ, không đau, lên màu đẹp. Sau xăm môi, chị tuân thủ theo lời dặn của nhân viên spa phải kiêng cữ ăn uống tránh để lại sẹo và vệ sinh môi đúng cách.

Tuy nhiên, 3 ngày sau, chị soi gương thấy môi nổi nhiều mụn nước nhỏ li ti. Chị gọi điện thoại đến cơ sở spa cũng được nhân viên tư vấn môi sẽ sớm hết sưng. Đến ngày thứ 4, mụn nước nổi nhiều và to hơn, kèm sưng, đau nhức nên chị đến spa. Tại đây, nhân viên spa nhìn vết thương và gợi ý chị mua thuốc bôi và uống nhưng không dặn mua thuốc gì. Chị được nhân viên tiệm thuốc tư vấn uống kháng sinh. Sau 2 ngày uống thuốc, môi chị bớt sưng nhưng khô, nứt từng đường. Vết nứt to sâu và luôn có cảm giác tê như kim châm, khó khăn khi ăn uống và rửa mặt. Quá lo lắng, chị H. đã đến bệnh viện để thăm khám.

Làm đẹp đón Tết, đừng để 'tiền mất tật mang'

Theo Báo Đại Đoàn Kết, tâm lý nôn nóng khi làm đẹp để kịp cuối năm đón Tết khiến không ít người chủ quan, không tìm hiểu, lựa chọn kỹ cơ sở thực hiện thẩm mỹ và hậu quả là không ít trường hợp đã rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích cho biết, xăm môi là kỹ thuật làm đẹp phổ biến được nhiều chị em ưa chuộng. Tuy nhiên, xăm môi không đúng kỹ thuật, dụng cụ không được vô trùng sẽ gây các biến chứng như sưng tấy, chảy máu, nổi mụn nước, áp xe (tạo mủ), để lại sẹo vĩnh viễn… Màu mực xăm cũng có thể gây dị ứng, thậm chí sốc phản vệ với người có cơ địa nhạy cảm. Nguy hiểm hơn, trong quá trình phun xăm, nếu không đảm bảo vô trùng có thể nhiễm các bệnh lây truyền qua máu và tiết dịch. Chẳng hạn, có trường hợp người bệnh nhiễm trùng khi làm đẹp do nhân viên y tế gây nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, trao dụng cụ…

Bác sĩ Ngọc Bích khuyến cáo, chị em có nhu cầu làm đẹp cần đến các cơ sở uy tín và được phép thực hiện. Một cơ sở làm đẹp chuyên nghiệp không chỉ có kỹ thuật viên, bác sĩ giỏi tay nghề, chuyên môn cao mà còn đảm bảo dụng cụ kìm, kéo, gạc, phòng làm đẹp được vô trùng. Đây là điều kiện bắt buộc để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Sau khi xăm môi, nếu thấy da sưng, tấy đỏ, đau nhức, nổi mụn cần gặp bác sĩ da liễu để tránh các biến chứng do phun xăm.