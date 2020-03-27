Tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng chóng mặt buồn nôn

Hầu hết chúng ta đều đã gặp phải tình trạng chóng mặt buồn nôn, hiện tượng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nguyên nhân và triệu chứng của hiện tượng chóng mặt buồn nôn là gì? và cách chữa chóng mặt buồn nôn như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiện tượng này.

Những cơn choáng váng xảy ra thường xuyên hơn ở những người trưởng thành, tình trạng này liên tục tạo ra các tác động tiêu cực đến công việc và đời sống sinh hoạt. Tuy nhiên, triệu chứng này hoàn toàn không gây hại đến tính mạng nhưng đôi khi chóng mặt cũng biểu hiện cho một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe .

Chóng mặt còn tạo ra ảo giác về chính bản thân của bạn hoặc mọi thứ xung quanh đang chuyển động và xoay vòng

Chóng mặt buồn nôn là tình trạng thường xảy ra trong cuộc sống do nhiều nguyên nhân gây nên. Khi bị chóng mặt buồn nôn bạn sẽ gặp phải các cảm giác sau đây:

Chóng mặt buồn nôn là tình trạng thường xảy ra do nhiều nguyên nhân gây nên - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, buồn nôn còn liên quan đến hoạt động của dạ dày trước khi nôn, điều này gây nên tình trạng đẩy hết những gì đang có trong dạ dày ra ngoài cơ thể thông qua miệng.

Nguyên nhân gây nên hiện tượng chóng mặt buồn nôn

Viêm tai trong

Tai trong được biết đến là có nhiệm vụ duy trì thăng bằng của cơ thể. Một số vấn đề liên quan tới tai trong bao gồm chấn thương vật lý, nhiễm trùng hoặc có thể gây chóng mặt. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy bản thân đang di chuyển trong không gian hoặc quay vòng dù thực tế bạn vẫn đang đứng yên. Một số trường hợp còn có khả năng gặp dấu hiệu buồn nôn do chóng mặt.

Viêm tai trong có thể xảy ra đột ngột hoặc phát triển chậm theo thời gian. Trường hợp gặp vấn đề với tai trong đột ngột còn được gọi là hội chứng tiền đình cấp tính.

Viêm tai trong là một trong những nguyên nhân gây chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên lo âu

Thường xuyên lo lắng và suy nghĩ thái quá có thể có nguy cơ kích thích dạ dày, khiến bạn cảm thấy buồn nôn. Một số người còn cảm thấy bối rối, chóng mặt và suy nghĩ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Lo âu thường xuyên gây chóng mặt buồn nôn có thể tạo thành một vòng tuần hoàn. Bạn cảm thấy lo lắng và sau đó bắt đầu chóng mặt, buồn nôn. Tiếp đến, bạn lại cảm thấy lo lắng về nguyên nhân gây chóng mặt buồn nôn.

Các vấn đề tim mạch

Những người gặp phải một số vấn đề về tim mạch như tim đập nhanh thất thường, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim, giảm huyết áp đột ngột... có thể làm cho oxy và lượng máy cung cấp lên não không đủ gây ảnh hưởng đến các mô não. Điều này dễ dẫn đến hiện tượng chóng mặt và gây mất ý thức.

Ngoài ra, tình trạng tắc nghẽn động mạch dẫn máu đến não cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến chóng mặt. Những người thường xuyên bị huyết áp cao cũng có thể xuất hiện các cơn đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và ra mồ hôi nhiều hơn.

Những người gặp phải một số vấn đề về tim mạch thường bị chóng mặt và mất ý thức - Ảnh minh họa: Internet

Chứng ốm nghén

Rất nhiều chị em phụ nữ bị chóng mặt và buồn nôn khi mang thai, đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ. Tình trạng này được gọi là ốm nghén và không gây hại đối với sức khỏe. Triệu chứng của ốm nghén thường là cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, tình trạng ốm nghén đôi khi có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn. Nguyên nhân là do nôn mửa quá mức dẫn đến mất nước, suy dinh dưỡng, mất cân bằng điện giải và gây ra hiện tượng chóng mặt.

Say tàu xe

Say tàu xe là tình trạng xảy ra phổ biến ở nhiều người, khi bị say tàu xe bạn sẽ có cảm giác chóng mặt và buồn nôn. Tình trạng này được gây ra bởi sự xung đột hoặc xáo trộn giữa các tín hiệu được gửi đến não từ mắt, hệ thống tiền đình, các thụ thể cảm giác ở các khớp và mô cơ thể... Khi não bộ nhận được các tín hiệu mâu thuẫn, nó sẽ gây ra các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn.

Khi bị say tàu xe bạn sẽ có cảm giác chóng mặt và buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chữa chóng mặt buồn nôn

Bạn có thể áp dụng một số biện pháp khắc phục tình trạng chóng mặt và buồn nôn tại nhà. Tuy nhiên, nếu tình trạng này biểu hiện liên quan đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bạn cần phải đến gặp bác sĩ để có hướng chữa trị kịp thời.

Sau đây là một số cách chữa chóng mặt và buồn nôn hiệu quả:

Bổ sung đầy đủ nước để duy trì lượng dịch trong cơ thể ổn định

Nên đến những nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và ổn định tinh thần

Tránh bị các nguồn ánh sáng làm chói mắt, âm thanh lớn hoặc bất kỳ điều gì ảnh hưởng tiêu cực đến não

Lưu ý về chế độ dinh dưỡng: Nên chọn những món ăn dễ nuốt và dễ tiêu hóa như canh, cháo, súp...

Sử dụng thuốc dạ dày không kê đơn

Bổ sung đầy đủ nước để duy trì lượng dịch trong cơ thể ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, hiện tượng chóng mặt buồn nôn là triệu chứng phổ biến của một số vấn đề liên quan đến sức khỏe và thường không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân chính xác và có phương pháp chữa trị kịp thời.