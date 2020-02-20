Nguyên nhân và cách giảm đau đầu sau gáy chóng mặt hiệu quả

Sức khỏe 20/02/2020 10:07

Đau đầu sau gáy chóng mặt có thể do nhiều nguyên nhân. Nó gây ra những mệt mỏi, phiền toái cho người bệnh trong đời sống sinh hoạt và chất lượng công việc, đòi hỏi phải điều trị kịp thời và dứt điểm.

Đau đầu sau gáy chóng mặt nhiều khi tưởng chừng như những biểu hiện thông thường. Tuy nhiên, đó có thể phản ánh một tình trạng bệnh lý nào đó và thậm chí có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bài viết dưới đây xin đưa ra các nguyên nhân và cách giảm đau đầu sau gáy hiệu quả tại nhà.

dau dau sau gay chong mat
Nguyên nhân và cách giảm đau đầu sau gáy chóng mặt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là đau đầu sau gáy chóng mặt?

Đau đầu sau gáy chóng mặt là biểu hiện đau phía sau đầu tại vùng cổ và gáy, mặt hốc mặt, kèm theo hoa mắt hoặc loạng choạng, đi đứng không vững. Tình trạng đau có thể là từng cơn hoặc âm ỉ liên tục với mức độ từ nhẹ đến nặng, có thể kèm theo rối loạn cảm giác da đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, buồn nôn,…

dau dau sau gay chong mat 1
Đau đầu sau gáy có thể đau từng cơn hoặc âm ỉ liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây đau đầu sau gáy chóng mặt 

Đau đầu sau gáy kèm chóng mặt có thể do bệnh lý hoặc do một số thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày.

Nguyên nhân do thói quen xấu

  • Stress, căng thẳng: Cuộc sống của bạn có quá nhiều áp lực dẫn đến bạn bị stress, căng thẳng quá mức gây co cơ. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho các cơ vùng cổ gáy co cứng, gây ra đau mỏi cổ gáy, kèm theo chóng mặt, hoa mắt.
  • Làm việc sai tư thế: Ngồi làm việc sai tư thế như cúi gần, ngồi không thẳng, mang vác các đồ vật nặng ở vùng cổ và vai, trên đầu cũng là nguyên nhân dẫn đến đau đầu sau gáy, chóng mặt.
  • Sinh hoạt thiếu khoa học như nằm gối quá cao, vận động cổ quá mức cũng là nguyên nhân gây bệnh. 
dau dau sau gay chong mat 2
Stress, căng thẳng có thể gây nên đau đầu sau gáy, chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân do bệnh lý

Khi bạn có lối sống lành mạnh, khoa học mà vẫn bị đau đầu sau gáy và chóng mặt thì phải nghĩ ngay đến yếu tố bệnh lý. Vậy đau đầu sau gáy là bệnh gì và nguyên nhân do đâu.

  • Tăng huyết áp: Hiện tượng đau đầu sau gáy, đau như quấn chặt lấy đầu thường là dấu hiệu của những khi cao huyết áp. 
  • Nhiễm siêu vi: Một số bệnh như cảm lạnh, cảm cúm, sốt siêu vi, sốt xuất huyết,… sẽ gây đau đầu, đau mỏi cổ vùng gáy và chóng mặt. 
  • Tăng áp lực nội sọ: Có những biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt, nôn, rối loạn ý thức,…
  • Các bệnh lý về đốt sống cổ: Một số bệnh lý như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, gai đôi đốt sống cổ, lao xương khớp,… gây ra hiện tượng đau đầu sau gáy, chóng mặt. Đôi khi, cơn đau có thể lan xuống cả cánh tay, cẳng tay. 
  • Viêm màng não: xuất hiện những cơn đau dữ dội kèm theo đau mỏi cổ gáy, cứng gáy. 
  • Bệnh lý hố sâu: biểu hiện là đau nửa sau đầu kèm theo triệu chứng thần kinh khu trú. 

Với các bệnh lý khác nhau thì các vị trí đau đầu và biểu hiện cũng khác nhau, đòi hỏi người bệnh cần sớm tìm ra bệnh lý đang mắc phải. 

dau dau sau gay chong mat 3
Đau đầu sau gáy chóng mặt có thể do nhiều bệnh lý khác nhau gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Chữa trị đau đầu sau gáy chóng mặt

Để chữa trị đau đầu sau gáy kèm chóng mặt hiệu quả phải dựa vào nguyên nhân gây bệnh.

  • Nếu nguyên nhân do thói quen xấu thì bạn cần phải thay đổi thói quen làm việc đúng tư thế, sinh hoạt khoa học, cân bằng giữa thời gian làm việc cũng như thời gian nghỉ ngơi sao cho điều độ.
  • Nếu nguyên nhân đau đầu sau gáy do yếu tố bệnh lý thì bạn cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, tìm bệnh. Một số triệu chứng đau đầu sau gáy chóng mặt được coi là nghiêm trọng cần phải đến ngay cơ sở y tế.
  • Đau tăng dần về cường độ và tần xuất hiện nhiều hơn.
  • Đau đầu sau gáy kèm theo sốt.
  • Buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng.
  • Vận động, đi lại khó khăn.
  • Rối loạn ý thức, rối loạn hành vi,…

Với các trường hợp thông thường, bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ kết hợp với vật lý trị liệu và nghỉ ngơi nhiều hơn. Các trường hợp do bệnh như thoát vị đĩa đệm nặng xuất huyết dưới nhện, viêm màng não,… cần phải được điều trị triệt để mới là cách giảm đau đầu sau gáy hữu hiệu.

dau dau sau gay chong mat 4
Sử dụng thuốc và vật lý trị liệu để giảm đau đầu sau gáy - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa đau đầu sau gáy chóng mặt

  • Duy trì một lối sống lành mạnh, luôn cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.
  • Khi ngồi làm việc phải đúng tư thế, không gối quá cao khi nằm ngủ.
  • Hạn chế các hoạt động thể lực nặng ở vùng cổ, gáy, đầu.
  • Thường xuyên tập thể dục thể thao để tránh hiện tượng co cứng cơ, rèn luyện sức khỏe phòng tránh bệnh tật.
  • Có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khoa học, hạn chế hoặc không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích. 
  • Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh lý, từ đó có những biện pháp điều trị kịp thời và hiệu quả. 
dau dau sau gay chong mat 5
Thường xuyên tập thể dục ngăn ngừa đau đầu sau gáy - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về nguyên nhân gây ra đau đầu sau gáy chóng mặt và cách giảm đau hiệu quả. Cơn đau có thể xuất hiện khi bạn có lối sống không khoa học hoặc do các yếu tố bệnh lý. Mong rằng, bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc biết cách xử lý khi gặp phải hiện tượng đau đầu sau gáy kèm chóng mặt và bảo vệ sức khỏe cơ thể đúng cách.

Đau đầu buồn nôn khó thở là bệnh gì và cách điều trị

Đau đầu buồn nôn khó thở là bệnh gì và cách điều trị

Đau đầu buồn nôn khó thở là bệnh gì là thắc mắc của rất nhiều người khi gặp phải các triệu chứng này, mong muốn tìm ra bệnh và có phương pháp điều trị hữu hiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nhân đau đầu sau gáy chóng mặt cách chữa đau đầu sau gáy chóng mặt tại sao lại đau đầu sau gáy chóng mặt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm