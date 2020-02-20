Đau đầu sau gáy chóng mặt có thể do nhiều nguyên nhân. Nó gây ra những mệt mỏi, phiền toái cho người bệnh trong đời sống sinh hoạt và chất lượng công việc, đòi hỏi phải điều trị kịp thời và dứt điểm.

Đau đầu sau gáy chóng mặt nhiều khi tưởng chừng như những biểu hiện thông thường. Tuy nhiên, đó có thể phản ánh một tình trạng bệnh lý nào đó và thậm chí có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bài viết dưới đây xin đưa ra các nguyên nhân và cách giảm đau đầu sau gáy hiệu quả tại nhà. Nguyên nhân và cách giảm đau đầu sau gáy chóng mặt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Thế nào là đau đầu sau gáy chóng mặt? Đau đầu sau gáy chóng mặt là biểu hiện đau phía sau đầu tại vùng cổ và gáy, mặt hốc mặt, kèm theo hoa mắt hoặc loạng choạng, đi đứng không vững. Tình trạng đau có thể là từng cơn hoặc âm ỉ liên tục với mức độ từ nhẹ đến nặng, có thể kèm theo rối loạn cảm giác da đầu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, buồn nôn,…

Đau đầu sau gáy có thể đau từng cơn hoặc âm ỉ liên tục - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân gây đau đầu sau gáy chóng mặt Đau đầu sau gáy kèm chóng mặt có thể do bệnh lý hoặc do một số thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày. Nguyên nhân do thói quen xấu Stress, căng thẳng: Cuộc sống của bạn có quá nhiều áp lực dẫn đến bạn bị stress, căng thẳng quá mức gây co cơ. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho các cơ vùng cổ gáy co cứng, gây ra đau mỏi cổ gáy, kèm theo chóng mặt, hoa mắt.

Làm việc sai tư thế: Ngồi làm việc sai tư thế như cúi gần, ngồi không thẳng, mang vác các đồ vật nặng ở vùng cổ và vai, trên đầu cũng là nguyên nhân dẫn đến đau đầu sau gáy, chóng mặt.

Sinh hoạt thiếu khoa học như nằm gối quá cao, vận động cổ quá mức cũng là nguyên nhân gây bệnh. Stress, căng thẳng có thể gây nên đau đầu sau gáy, chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân do bệnh lý Khi bạn có lối sống lành mạnh, khoa học mà vẫn bị đau đầu sau gáy và chóng mặt thì phải nghĩ ngay đến yếu tố bệnh lý. Vậy đau đầu sau gáy là bệnh gì và nguyên nhân do đâu.

Tăng huyết áp: Hiện tượng đau đầu sau gáy, đau như quấn chặt lấy đầu thường là dấu hiệu của những khi cao huyết áp.

Nhiễm siêu vi: Một số bệnh như cảm lạnh, cảm cúm, sốt siêu vi, sốt xuất huyết,… sẽ gây đau đầu, đau mỏi cổ vùng gáy và chóng mặt.

Tăng áp lực nội sọ: Có những biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt, nôn, rối loạn ý thức,…

Các bệnh lý về đốt sống cổ: Một số bệnh lý như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, gai đôi đốt sống cổ, lao xương khớp,… gây ra hiện tượng đau đầu sau gáy, chóng mặt. Đôi khi, cơn đau có thể lan xuống cả cánh tay, cẳng tay.

Viêm màng não: xuất hiện những cơn đau dữ dội kèm theo đau mỏi cổ gáy, cứng gáy.

Bệnh lý hố sâu: biểu hiện là đau nửa sau đầu kèm theo triệu chứng thần kinh khu trú. Với các bệnh lý khác nhau thì các vị trí đau đầu và biểu hiện cũng khác nhau, đòi hỏi người bệnh cần sớm tìm ra bệnh lý đang mắc phải. Đau đầu sau gáy chóng mặt có thể do nhiều bệnh lý khác nhau gây ra - Ảnh minh họa: Internet Chữa trị đau đầu sau gáy chóng mặt Để chữa trị đau đầu sau gáy kèm chóng mặt hiệu quả phải dựa vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu nguyên nhân do thói quen xấu thì bạn cần phải thay đổi thói quen làm việc đúng tư thế, sinh hoạt khoa học, cân bằng giữa thời gian làm việc cũng như thời gian nghỉ ngơi sao cho điều độ.

Nếu nguyên nhân đau đầu sau gáy do yếu tố bệnh lý thì bạn cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, tìm bệnh. Một số triệu chứng đau đầu sau gáy chóng mặt được coi là nghiêm trọng cần phải đến ngay cơ sở y tế.

Đau tăng dần về cường độ và tần xuất hiện nhiều hơn.

Đau đầu sau gáy kèm theo sốt.

Buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng.

Vận động, đi lại khó khăn.

Rối loạn ý thức, rối loạn hành vi,… Với các trường hợp thông thường, bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ kết hợp với vật lý trị liệu và nghỉ ngơi nhiều hơn. Các trường hợp do bệnh như thoát vị đĩa đệm nặng xuất huyết dưới nhện, viêm màng não,… cần phải được điều trị triệt để mới là cách giảm đau đầu sau gáy hữu hiệu. Sử dụng thuốc và vật lý trị liệu để giảm đau đầu sau gáy - Ảnh minh họa: Internet Phòng ngừa đau đầu sau gáy chóng mặt Duy trì một lối sống lành mạnh, luôn cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Khi ngồi làm việc phải đúng tư thế, không gối quá cao khi nằm ngủ.

Hạn chế các hoạt động thể lực nặng ở vùng cổ, gáy, đầu.

Thường xuyên tập thể dục thể thao để tránh hiện tượng co cứng cơ, rèn luyện sức khỏe phòng tránh bệnh tật.

Có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khoa học, hạn chế hoặc không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích.

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh lý, từ đó có những biện pháp điều trị kịp thời và hiệu quả. Thường xuyên tập thể dục ngăn ngừa đau đầu sau gáy - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những nội dung tìm hiểu về nguyên nhân gây ra đau đầu sau gáy chóng mặt và cách giảm đau hiệu quả. Cơn đau có thể xuất hiện khi bạn có lối sống không khoa học hoặc do các yếu tố bệnh lý. Mong rằng, bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc biết cách xử lý khi gặp phải hiện tượng đau đầu sau gáy kèm chóng mặt và bảo vệ sức khỏe cơ thể đúng cách.

Đau đầu buồn nôn khó thở là bệnh gì và cách điều trị Đau đầu buồn nôn khó thở là bệnh gì là thắc mắc của rất nhiều người khi gặp phải các triệu chứng này, mong muốn tìm ra bệnh và có phương pháp điều trị hữu hiệu.

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