Tác dụng của nước gạo lứt rang với sức khỏe con người

Gạo lứt là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và cả sắc đẹp. Có nhiều nghiên cứu đã tìm ra tác dụng của nước gạo lứt rang . Nước gạo lứt rang tuy không thơm ngon như các loại sinh tố, nước ngọt hay trà sữa nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng nhờ những công dụng thần kỳ mà nó mang lại. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

Nước gạo lứt rang rất ít calo, giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo đồng thời đốt cháy calo một cách nhanh chóng. Gạo lứt có chứa carbohydrate giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó kiểm soát cân nặng mà vẫn khỏe mạnh. Bạn nên uống nước gạo lứt rang mỗi ngày 1 lần vào buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ.

Gạo lứt thường đường dùng nấu cơm trong chế độ ăn thực dưỡng hoặc thực đơn giảm cân, đồng thời nó còn được sử dụng để nấu nước uống tốt cho sức khỏe. Gạo lứt giúp ngăn ngừa nhiều bệnh như ung thư, tiểu đường hoặc béo phì,...

Nước gạo lứt rang ít calo giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước gạo lứt rang tốt cho hệ tiêu hóa

Gạo lứt chứa hàm lượng chất xơ cao và dồi dào các loại vitamin tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ trong gạo có khả năng kích thích nhu động ruột, giúp mềm phân, chữa rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy. Bên cạnh đó, vitamin B có trong gạo lứt giúp thức ăn được chuyển hóa thành năng lượng nhanh hơn.

Giảm cholesterol xấu

Gạo lứt giàu chất xơ, vitamin giúp loại bỏ các cholesterol xấu, đầy đùi nhiều căn bệnh như tiểu đường, tim mạch, huyết áp,... Hãy sử dụng nước gạo lứt rang thay cho các loại bánh ngọt, đồ uống có gas, kem,... để giảm cholesterol không tốt trong cơ thể.

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh sỏi thận

Một số nghiên cứu chứng minh rằng, chất xơ giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Khi cơ thể thiếu nước, muối và thức ăn thừa sẽ tích tụ lại thành sỏi thận. Do đó, bạn nên uống nước gạo lứt rang để bổ sung thêm chất xơ, giúp thức ăn được tiêu hóa dễ dàng hơn, từ đó ngăn ngừa bệnh sỏi thận.

Nước gạo lứt rang giúp ngăn ngừa sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet

Gạo lứt giúp xương, răng chắc khỏe

Nước gạo lứt rang có chứa hàm lượng magie cao, tốt cho hệ xương và răng. Bên cạnh những thành phần dinh dưỡng tốt cho xương như canxi, vitamin D thì magie chỉ xếp sau chúng.

Nước gạo lứt rang lợi sữa

Lợi sữa là một công dụng tuyệt vời không nên bỏ lỡ từ gạo lứt. Gạo lứt mang lại những lợi ích rõ rệt cho mẹ bầu và cả bà đẻ đang cho con bú bởi nó chứa nhiều chất dinh dưỡng như magie, vitamin và chất xơ, giúp cơ thể người mẹ khỏe mạnh, từ đó chất lượng và số lượng sữa cũng tăng lên.

Uống nước gạo lứt rang trị mụn

Việc uống nước gạo lứt rang mỗi ngày giúp làn da trở nên mịn màng và tràn đầy sức sống. Nước gạo lứt có chứa hàm lượng tinh bột và chất xơ dồi dào, các vitamin thiết yếu giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào có hại cho da. Bên cạnh đó, nước gạo lứt còn cung cấp nước, bổ sung độ ẩm cho da, hạn chế khô da, không cho mụn có điều kiện phát triển.

Nước gạo lứt giúp đẹp da, sạch mụn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước gạo lứt rang giảm cân

Để làm được thức uống giảm cân từ gạo lứt, bạn cần chuẩn bị: 100g gạo lứt, 1 lít nước sạch và ½ muỗng cafe muối. Các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Nhặt bỏ những hạt gạo lứt xấu, lép. Lưu ý không nên rửa gạo lứt trước khi rang để tránh hạt gạo bị giảm bớt chất dinh dưỡng.

Bước 2: Cho chảo lên bếp và làm nóng. Sau đó, cho gạo lứt vào và đảo đều tay, vặn lửa vừa nhỏ để gạo không bị cháy. Đến khi thấy gạo lứt có màu sẫm hơn, tỏa mùi thơm và hạt gạo đã nở ra thì tắt bếp.

Gạo lứt rang chín có màu sẫm, mùi thơm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho gạo lứt vào nồi, thêm nước và một ít muối đã chuẩn bị rồi đun sôi. Tùy theo nhu cầu uống, bạn có thể tăng giảm lượng gạo, muối và nước cho phù hợp.

Bước 4: Khi nước gạo lứt sôi, hạ lửa nhỏ và tiếp tục đun cho đến khi hạt gạo mềm thì tắt bếp. Lúc này, bạn để nước nguội, sau đó dùng rây lọc bỏ xác gạo. Bạn có thể dùng nước gạo lứt rang khi còn ấm hoặc cho vào bình thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh và uống dần. Nước gạo lứt rang chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh 2 ngày.

Uống nước gạo lứt rang mỗi ngày có tốt không?

Với những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe được kể trên, nước gạo lứt rang được nhiều người sử dụng hàng ngày, đặc biệt là chị em phụ nữ muốn làm đẹp và giảm cân. Tuy nhiên, uống nước gạo lứt rang mỗi ngày có tốt không? Công dụng của nước gạo lứt rang là không thể phủ nhận nhưng trên thực tế, một số người không nên uống loại nước này quá nhiều.

Một số người không nên uống loại nước này quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người hay bị lạnh bụng: Nếu uống nhiều nước gạo lứt rang sẽ bị chướng bụng hoặc tiêu chảy.

Trẻ em, người có thể trạng gầy yếu và phụ nữ mang thai không nên thường xuyên sử dụng nhiều nước gạo lứt.

Mẹ sau sinh khi uống nước gạo lứt rang nên theo dõi biểu hiện của bé. Nếu bé có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc dị ứng thì mẹ hãy ngừng sử dụng.

Qua bài viết trên, chắc hẳn các bạn đã biết rõ những tác dụng của nước gạo lứt rang trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp rồi chứ. Các bạn có thể dùng nước gạo lứt hàng ngày để khỏe mạnh hơn, tuy nhiên một số đối tượng cũng cần chú ý không nên lạm dụng quá nhiều thức uống này.